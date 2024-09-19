Станом на зараз знаряддя вбивства не знайдено, зазначив адвокат.

Відома українська мовознавиця Ірина Фаріон вбита. Вбивство продовжує знаходитися у центрі уваги, але наразі немає нових фактів у цій справі.

Про це в інтерв’ю "24 каналу" заявив адвокат підозрюваного у вбивстві В'ячеслава Зінченка Ігор Сулима. "Нових дуже багато фактів немає. Мною було подано клопотання про ознайомлення з матеріалами справи. Мені надали частину матеріалів. Які саме, я не буду говорити, тому що це є таємницею слідства. З тих матеріалів, які я бачив, тих матеріалів, які були надані, не додалося жодних доказів, які б підтверджували вину В'ячеслава (Зінченка, - Ред.). Немає нічого. Все, що було, так і залишилось", - сказав він.

За його словами, на цей час знаряддя вбивства також не знайдено. "Нічого не знайшли, ні знаряддя вбивства, ні будь-яких інших, які б вказували на те, чим вбивали. Немає такого", - додав адвокат. Крім того, він підкреслив, що слідство ще не завершено. "Як я розумію, дуже багато експертиз, які не проведено", - сказав Сулима.

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Ірина Фаріон вбита - новини, які вже відомі

19 липня у Львові стріляли у відому мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови й померла в лікарні. 25 липня у Дніпрі затримали 18-річного В’ячеслава Зінченка, який може бути причетним до вбивства. Його заарештували на 60 діб без права на заставу. Він не визнає себе причетним до вбивства. Раніше Сулима заявив, що доказів причетності його підзахисного до вбивства Фаріон, на його думку, немає, а доказова база сумнівна.

Донька Фаріон Софія Особа вимагатиме для підозрюваного у вбивстві її матері найсуворішого покарання - довічного позбавлення волі. "Це вбивство було надзвичайно жорстоким, показовим. Він знав, що робив… Вбивця доклав максимальних зусиль, аби вбити Ірину Фаріон", - сказала Особа.

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