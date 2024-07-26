Вбивство Фаріон: СБУ відпрацьовує версію про 'російський слід'

У відомстві зазначили, що наразі перевіряють ймовірну причетність РФ до злочину.

Служба безпеки України відпрацьовує версію про причетність російських спецслужб до вбивства мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон.

Про це на брифінгу 26 липня заявив перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко. За його словами, правоохоронці вивчають зв’язки підозрюваного в Україні і за кордоном.

"І одна із версій – це причетність служб країни-агресора до організації вказаного злочину. Ми перевіряємо причетність затриманого до неонацистського руху, центр якого знаходиться в країні-агресорі", – заявив Андрущенко.

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Вбивство Ірини Фаріон у Львові: що відомо

Мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон вбили 19 липня біля її будинку у Львові. Вона отримала поранення голови і за кілька годин померла в лікарні.

25 липня у поліції повідомили про затримання у Дніпрі 18-річного юнака, який може бути причетним до вбивства мовознавиці.

За даними слідства, хлопець перебував у Львові 10 днів, протягом яких змінив три місця проживання. Під час винайму житла та стеження за Фаріон маскувався, перевдягався. У день вбивства, коли мовознавиця очікувала на таксі, нападник підійшов до неї на відстань не більше 2-х метрів. Проте сам момент вбивства не потрапив на камери спостереження.

Зброю, з якої, ймовірно, стріляв затриманий досі не знайшли. Правоохоронці не виключають, що це міг бути перероблений стартовий пістолет Stalker.

Донька мовознавиці Софія Семчишин заявила, що вимагатиме довічного ув'язнення для вбивці її матері.

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