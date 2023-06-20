Рятувальники розчищали мул, коли сталась атака.

Російські окупанти обстріляли рятувальників у Херсоні, унаслідок чого один з них загинув, ще восьмеро - поранені.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Він зазначив, що рятувальники розчищали мул в місті.

"Внаслідок артобстрілу загинув 1 співробітник ДСНС, ще 8 співробітників постраждали", - заявив керівник ОП.

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Ситуація у Херсонській області

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 6 червня російські окупанти здійснили теракт на дамбі Каховської гідроелектростанції.

Основні роботи з евакуації цивільного населення з зони лиха вже проведені. Після того, як вода спала, мешканці південних регіонів почали повертатися до своїх домівок. Міські служби почали відновлювальні роботи: розчищення доріг і вулиць, ревізію комунікаційних мереж та обладнання тощо.

Влада Херсонської області підтвердила загибель 11 людей в окупованих Олешках. Загалом, за деякими оцінками, лише в цьому населеному пункті могли загинути понад 500 осіб.

За останніми даними МВС, внаслідок цієї катастрофи загинули 17 людей - 13 людей потонули, ще четверо були вбиті під час евакуації. Ще 31 людину розшукують.

При цьому російські загарбники продовжують обстрілювати багатостраждальну Херсонську область. Зокрема, вранці 19 червня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що вночі окупанти завдали по регіону 35 обстрілів та випустили 261 снаряд з мінометів, артилерії та "Градів".

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