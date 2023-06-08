Наразі загальне підняття рівня води в акваторії сягнуло 99 см, критичною позначкою є 105 см.

Через теракт на Каховській ГЕС рівень води в Миколаєві наближається до критичної позначки – до неї залишилось 6 см.

Як повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, станом на 08:00 спостерігалося загальне підняття рівня води в акваторії Миколаєва на 97 см, на 10:00 – вже на 99 см.

За даними Сєнкевича, критичною позначкою для Миколаєва є +105 см, тобто до критичної "точки" залишається 6 см.

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За його словами, динаміка зростання рівня води вчора в акваторії міста після 15:00 зменшилась – станом на 8 ранку 7 червня підняття складало 58 см, а на 21:00 – 86 см.

"Адміністрації районів обстежують територію міста. В окремих найнижчих місцях укріплюють берегову лінію поблизу житлових будинків. Працівники департаменту ЖКГ обстежують підвали багатоповерхівок", - заявив мер.

Також він просить населення бути уважними та обходити підтоплені місця, "не гуляти" по нижній набережній у центрі міста.

"Через підйом води там почали утворюватися провалля. Вже двоє людей мало в них не потрапили. Добре, що обійшлось без травм", - розповів Сєнкевич.

Мер додав, що комунальники перекрили підходи до аварійних ділянок, але деякі містяни ігнорують загородження.

Як відомо, Миколаїв розташований на півострові, утвореному злиттям двох річок ‒ Інгулу та Південного Бугу, зі сторони Чорного моря омивається Бузьким лиманом.

Підтоплення Херсонщини внаслідок підриву Каховської ГЕС

Російські загарбники підірвали Каховську ГЕС вночі 6 червня, в результаті чого підтопило десятки населених пунктів Херсонщини як на правому березі Дніпра, так і на окупованому лівобережжі.

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, затоплено 600 квадратних кілометрів Херсонщини, з них 32% – правобережжя та 68% – це лівий берег.

З підконтрольної Україні частини області людей евакуюють, зокрема, до Одещини та Миколаївщини.

На лівому березі окупанти залишили жителів напризволяще. Люди змушені евакуйовуватись самостійно, а загарбники прикривались ними, як "живим щитом".

Ввечері 7 червня з'явилася інформація про перших загиблих у тимчасово окупованих Олешках. Наразі відомо про трьох жертв, проте їх кількість може бути більшою.

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