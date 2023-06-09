В Одесі немає проблем з питною водою.

Через теракт на Каховській ГЕС, який вчинили російські військові, до узбережжя Одеси та Одеської області продовжує прибивати різні речі, серед яких газові плити, балони, холодильники, уламки меблів, домівок.

Зокрема, керівник громадської організації "Зелений лист" Владислав Балінський оприлюднив відеозапис, на якому зафіксовано Чорне море у передмісті Одеси. На відео – безліч сміття та навіть будинки, ймовірно, дачні котеджі.

Невідомий автор відео каже: "От так виглядає море. Пливе будинок. Все море зас…те до горизонту. Цей жах передади неможливо словами. И це – тільки початок".

Також у соцмережах з’явилися повідомлення, що бруд "докотився" вже до Одеси. Люди кажуть, що, зокрема, на Великому Фонтані тощо – безліч сміття та плавневі острівці. Це також підтверджують представники оперативного командування "Південь".

Як повідомили журналістам в компанії "Інфоксводоканал", що через питну воду в Одесі підстав для паніки немає, бо джерело водопостачання міста не має відношення ні до морської води, ні до водного басейну Дніпра. Це виключає навіть потенційну загрозу забруднення водопровідної води внаслідок теракту на Каховській ГЕС.

"За результатами останніх досліджень, водопровідна вода в Одесі відповідає всім санітарним вимогам до питної води", - запевняють у компанії.

Водночас за даними Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, на Миколаївщині ситуація не така радужна.

"8 червня фахівцями відібрано проби у річці Інгулець у місті Снігурівка та біля автомобільного мосту. За результатами лабораторних досліджень встановлено перевищення гранично-допустимих концентрацій вмісту азоту амонійного, нітритів, хлоридів, заліза загального, завислих речовин. Це свідчить про наявність стічних вод", - розповіли в інспекції.

Таким чином, ця вода не придатна до споживання та вилову риби, зафіксовано її мор та зворотна течія річки. Однак, за результатами лабораторних досліджень проб води Дніпро-Бузького лиману біля сел Дмитрівка, Іванівка та міста Очаків, станом на вчора, 8 червня, перевищення допустимих концентрацій не встановлено.

Підрив Каховської ГЕС - головні новини

В ніч на 6 червня 2023 року росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, що призвело до техногенної катастрофи. Вода затопила населені пункти нижче за течією Дніпра, в тому числі й Херсон.

Наразі безліч людей потерпає через наслідки підриву дамби Каховської ГЕС, який вчинили російські військові. В Європейській комісії вважають, що за це відповідальна РФ.

Крім того, тонни дніпровської води хлинули у Чорне море, змиваючи все на своєму шляху, через що до берегів Одеської затоки прибивало трупи тварин та домашнє майно постраждалих людей.

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