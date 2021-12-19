Підтримка найслабших: на що Українці почали витрачати "Вовину тисячу" та як її отримати тим, хто ще не встиг

Цифрове диво на Миколая. Ще кілька років тому таке було неможливо уявити. Ніяких стоянь до чиновників за довідкою, ніяких проблем із відкриттям рахунків, ніяких черг в банки за грошима. Ковідна тисяча вимагає, аби ви трохи потрудили пальці, натискаючи кілька кнопок. Як отримати гроші та на що можна витратити?

Держава у смартфоні під назвою "Дія" й справді виявилася вкрай комфортною штукою. І за грошовим подарунком нікуди з дому виходити не доведеться. На тисячу гривень від держави можуть претендувати громадяни України, яким є 18 років, і вони отримали дві дози щеплення проти COVID-19 будь-якою вакциною. Маєте три "так"? Тисяча у вас майже в кишені, точніше смартфоні.

Що треба зробити, щоб її отримати?

Завантажити додаток "Дія" на смартфон, або зареєструватись в програмі "Дія" на сайті "Дія" на комп’ютері. Якщо цей додаток у вас вже є, його треба оновити – просто видалити й завантажити знову. Якщо електронного сертифіката про вакцинацію у вас ще немає в додатку, генеруйте його в "Дії" (меню "Послуги" - "Ковід-сертифікати"). Отримавши сертифікат, в тому самому меню "Послуги" треба натиснути підпункт "єПідтримка". Після цього має підтягнутися перелік банків, в яких можна відкрити віртуальну картку. Далі вас має перекинути в банк, фінустанова створює віртуальну картку за допомогою ваших кількох кліків. Також можна буде отримати фізичну картку у відділеннях банків.

І все – чекаєте на зарахування грошей.

ТСН.Тиждень помітив, що під час оновлення "Дії" може зникнути ковід-сертифікат. Але не панікуйте, його можна підтягнути заново за кілька кліків. Він знову з’явиться за кілька секунд.

"З 19 грудня люди, які залишать заявку, зможуть протягом 10 днів отримати виплату", - розповів ТСН.Тижню міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Сотні вакцинованих українців взяли участь у бета-тестуванні єПідтримки вже з понеділка, 13 грудня. І не те що отримали свою тисячу, а навіть вже витратили її.

"Мені ця тисяча прийшла через три дні. Тепер буду набирати собі книжки", - розповіла ТСН.Тижню одна з таких щасливиць – Дарина з Кропивницького.

Важливо, що ковідна тисяча має обмеження. Одне з найсерйозніших – час. Скористатися нею можна лише протягом чотирьох місяців. До того ж, ці гривні - електронні. Тож свою тисячу у готівку ви перевести не зможете, і переслати на інші карти чи рахунки - теж не вийде.

Витратити ці гроші можна на книжки, або подивитися фільм у кінотеатрі з друзями й близькими, або відвідати музей, виставку, театр чи концерт. Купити абонемент в спортзал або придбати квитки на потяг чи літак по Україні. А старші 60-ти років українці з 1 січня можуть витратити гроші на ліки.

Тобто це так звані зв'язані гроші - держава одночасно робить приємне громадянам і допомагає найбільш вразливим у пандемію галузям економіки. І культура - явно найслабша.

До речі, за спостереженнями ТСН.Тижня, в кінотеатрах уже почали купувати квитки на сеанси за віртуальну тисячу. Утім ажіотаж, якщо й почнеться, то вже з наступного тижня.

"Люди вже почали йти, вже застосовують оплату карткою при купівлі квиточків, - розповіла ТСН.Тижню адміністратор одного з кінотеатрів Яна Мелехіна. - Десь біля 800 вчора було людей, і десь 20 було оплата карткою єПідтримка".

Інша справа з книжками. Деякі інтернет-магазини на тижні навіть дали збій від такого шаленого напливу покупців. Та люди активно купують книжки і в офлайн крамницях.

"Сьогодні третина наших покупців – це люди, які розраховуються цією тисячею від держави. Ми своїх клієнтів знаємо зазвичай в обличчя. Тому помітно й особливо приємно, що люди, які розраховуються цією тисячею, це часто люди, яких ми бачимо вперше", - розповів ТСН.Тижню директор з розвитку однієї з книгарень Андрій Домаранський.

Книгарні заманюють покупців – хто як може. Одні пропонують знижки, за розрахунок грошима з єПідтримки. Інші заманюють електронними сертифікатами: наприклад, на 1000 гривень, а за нього отримаєте книг на півтори тисячі.

Так само й квитки на концерти або вистави. Купуєте сертифікат на 1000 гривень коштом єПідтримки, а сертифікатом можете оплатити будь-яку подію протягом 12 місяців з моменту покупки. Наприклад, виставу у вересні наступного року.

Та чи всі отримали тисячу гривень на Миколайчика? Бо саме з 19 грудня анонсували старт програми. Хтось заявляє, що ця тисяча йому не треба, хтось, навпаки, вважає, що ось близяться зимові канікули, тож можна поводити дітей по кінотеатрах.

Але це у місті. А що ж у селі? ТСН.Тиждень почув неочікувані відповіді: "Я б перерахувала на потреби дітям з онкологічними захворюваннями", або "Я не буду витрачати. Нехай піде на державу, на оборонку"…

А от чи можна витратити віртуальну тисячу не за призначенням? Наприклад, на… шампанське? ТСН.Тиждень провів невеличкий експеримент і виявив, що… "операція відхилена банком".

"Звертайтесь до банку", - резюме від касира.

Мета виплат цієї тисячі не одна. З одного боку, країна (й не тільки наша) зустрілась з якоюсь неймовірною хвилею невмотивованого страху громадян перед щепленням. Додайте сюди організовану антивакцинаторську кампанію з російським слідом, і - от вам - проблема! Вакцина є, а люди йдуть щепитися повільно. Не щеплену країну COVID-19 швидко робить бідною. Тому тисяча мала б збільшити привабливість вакцинації. Зменшити ризик локдаунів і врятувати креативні індустрії, які зазнали серйозних збитків від пандемії.

"Ціни на тепло зросли в 4-7 разів. Дуже важко буде протриматися кінотеатрам, сферам послуг", - розповідає ТСН.Тижню економіст Олександр Савченко.

Ще один плюс, за його словами, це гроші легальні, хоч їх і доведеться забрати з певних статей бюджету. Поки що в борг, адже вони швидко повернуться назад в держбюджет у вигляді податків. Навіть відомо, коли - ті ж 4 місяці.

"Ці гроші підуть не на імпорт, а на послуги, які надають українські компанії", - підкреслює Олександр Савченко.

Тобто обертатимуться кошти в Україні, а не поїдуть за її межі.

Загалом на виплати по 1000 гривень з держбюджету піде до 10 мільярдів гривень. Та чи зможе таке вливання коштів розігнати інфляцію? Бо є й такі побоювання.

"Це – крапля в морі. За моїми оцінками, це збільшить інфляцію десь на 0,3-0,4 відсотка", - каже економіст.

Тобто, переваг державі від таких виплат справді більше, ніж коли торік по вісім тисяч роздали ФОПам.

Ірина Коваленко, Олена Шворак, Наталка Волосацька, Юлія Семененко

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