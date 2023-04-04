Повістку на допит до слідчого вручали не самому священнику, а його батькам.

Піп УПЦ Московського патріархату, який побив українського військового у Хмельницькому, втік з України.

Про це повідомив депутат Хмельницької міськради Олександр Василишин в ефірі одного з український телеканалів.

"Піп, який підняв руку на нашого захисника-воїна, йому вчора Нацполіція вручила йому підозру. Але сьогодні стало відомо, що він вже втік з України. Принаймні, з міста Хмельницького. Вручили йому повістку до слідчого його батькам", - сказав депутат.

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Василишин уточнив, що дійсно піп, який напав на воїна, виїхав за кордон. Його оголошуватимуть у розшук.

Побиття воїна в храмі УПЦ МП Хмельницького

2 квітня в одному з храмів УПЦ МП у Хмельницькому священник та віряни побили військового, який запитав про те, скільки ще людей має загинути, щоб вони перестали відвідувати церкву УПЦ МП. Свідки викликали до храму поліцію.

За даними ЗМІ, вирішується питання про притягнення військового до адмінвідповідальності за ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство), бо він розпочав словесну перепалку та скинув на підлогу Євангелія. Також за фактом побиття військовослужбовця правоохоронці відкрили кримінальне провадження стосовно священика за ч.2 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Того ж дня представники громади провели збори, на яких проголосували за перереєстрацію Свято-Покровського кафедрального собору УПЦ (МП) до підпорядкування Православної церкви України. Того ж дня у соборі провели першу за багато років молитву українською мовою.

4 квітня на позачерговій сесії Хмельницька міськрада ухвалила рішення про припинення користування УПЦ МП усіма земельними ділянками на території громади.

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