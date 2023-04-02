Зазначається, що ключі від собору вже передані голові ревізійної комісії.

Свято-Покровський кафедральний собор у Хмельницькому, де попи УПЦ МП побили військового, перейде до Православної церкви України. Таке рішення прийняли під час зборів.

За інформацією "Суспільного", ключі від храму вже передали ревізійній комісії, яку обрали місцеві жителі під час зборів, 2 квітня. Попередньо, на зборах зареєструвалися 1235 осіб.

За словами голови ревізійної комісії Юрія Смаля, в собор пустили членів комісії, журналістів та попереднього секретаря храму Олександра Рибчинського, щоб описати майно. Зазначається, що церкву тимчасово закриють

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Смаль вказав, що представники комісії віднесуть документи про перереєстрацію релігійної громади в ОВА.

Побиття військового попами УПЦ МП У Хмельницькому - що відомо

У соцмережах з'явилося відео побиття військового попами УПЦ МП У Хмельницькому. Свідки викликали в храм поліцію. У коментарі місцевим ЗМІ правоохоронці повідомили, що вирішується питання про притягнення військового до адмінвідповідальності за дрібне хуліганство. При цьому за фактом побиття військового правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо священика за статтею хуліганство.

Пізніше мер Хмельницького Олександр Симчишин заявив, що ситуація з Києво-Печерською лаврою і побиття військового повинні стати "залізобетонним" аргументом для Ради, щоб підтримати законопроект про заборону УПЦ МП. Він зазначив, що на позачерговій сесії міськрада припинить користування УПЦ МП всіма земельними ділянками в громаді.

У свою чергу обурені жителі міста ввечері зібралися на мітинг під собором УПЦ МП. Вони скандували "Слава Україні!" та "Геть московського попа".

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