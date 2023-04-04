Пізніше ці храми можуть перейти до ПЦУ.

У вівторок, 4 квітня, міськрада Хмельницького припинила право користування земельною ділянкою на території Свято-Покровського кафедрального собору. Там нещодавно побили військового.

Як повідомляє місцеве видання vsim.ua, рішення депутати ухвалили одноголосно.

"Проконтролювати виконання цих рішень має постійна комісія з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища", - йдеться у повідомленні.

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За словами мера міста Олександра Симчишина, пізніше ці храми можуть перейти до ПЦУ. Право на користування земельними ділянками передадуть релігійним громадам української церкви.

Крім цього, у зв’язку з подіями у соборі УПЦ (МП) також скликають на сьогодні сесію обласної ради.

Конфлікти за участю попів УПЦ МП

Як нещодавно повідомляв УНІАН, священики УПЦ МП у Хмельницькому побили військового, який отримав поранення на фронті. Чоловік запитав, скільки має загинути українців, щоб люди перестали відвідувати храми Московського патріархату. Попи повалили бійця додолу, заламали руки і вивели з храму. Пізніше приїхали поліцейські, які затримали військового.

Згодом біля храму УПЦ МП зібралися жителі, які організували акцію протесту.

Крім того, у селищі міського типу Іршанськ в Житомирській області трапився інцидент за участю священика УПЦ МП. Він застосував фізичну силу до двох хлопчиків з прапорами України. Духівник вдарив першого по голові і штовхнув другого.

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