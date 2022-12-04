Потужності з виробництва розосереджені по всій території України.

Потужності з виробництва власних боєприпасів радянських калібрів 122 та 152 міліметрів розсереджені фактично по всій території України.

"Декілька місяців нам знадобилося, щоб розгорнути власне серійне виробництво. Коли йдеться про серію, то це від 1000 боєприпасів у місяць або більше. Тобто в нас ця кількість набагато-набагато більша. Однак для наших захисників і захисниць потрібна в рази більша кількість, ніж ми наразі виготовляємо, і ми працюємо над тим, щоб нарощувати потужності", - сказала речниця "Укроборонпрому" Наталія Сад в ефірі інформаційного телемарафону.

Розвиток "Укроборонпрому": що відомо

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада стало відомо, що "Укроборонпром" вироблятиме та розроблятиме важке озброєння та військову техніку спільно з щонайменше шістьма країнами-членами НАТО.

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У вересні стало відомо, що концерн спільно з однією з країн НАТО будує боєприпасний завод.

4 листопада міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що в Україні протягом кількох місяців буде значно збільшено виробництво боєприпасів.

21 листопада "Укроборонпром" повідомив, що розширив виробництво артилерійських снарядів калібру 122 та 152 мм, і окрім цього працює над створенням мін.