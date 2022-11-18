Відповідні угоди укладені з Польщею, Чехією, Францією, Данією та ще кількома країнами.

Державний концерн "Укроборонпром" вироблятиме та розроблятиме важке озброєння та військову техніку спільно з щонайменше шістьма країнами-членами Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Про це йдеться у повідомленні на сайті Державного концерну "Укроборонпром". Зокрема, Україна інтегрується в оборонно-промисловий комплекс НАТО.

"Укроборонпром" спільно вироблятиме та розроблятиме важке озброєння та військову техніку мінімум з 6-ма країнами-членами Альянсу. Польща, Чехія, Франція, Данія та ще кількома, укладені угоди з якими не передбачають розголошення будь-яких даних", - йдеться у повідомленні.

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У цьому зв'язку сказано, що створюються спільні оборонні підприємства, будуються лінії виробництва боєприпасів замкнутого циклу, спільно виробляється броньована техніка й реактивні системи залпового вогню та спільно розробляються нові високотехнологічні зразки озброєння.

Крім того, для цього використовуються як наявні потужності, так і новостворені у безпечних місцях.

У повідомленні сказано, що однією з останніх укладених угод була угода з Чехією. "Укроборонпром" і Міжурядова агенція оборонної співпраці при Міністерстві оборони Чеської Республіки домовились про створення спільного оборонного кластеру. Це відбулося згідно з досягнутими домовленостями між президентом України Володимиром Зеленським та чеським прем’єр-міністром Петром Фіалою.

Відповідна угода передбачає виробництво військової техніки; збільшення обсягів виготовлення боєприпасів різних калібрів; розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту озброєння та техніки; співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів.

Як повідомляв УНІАН, у вересні стало відомо, що "Укроборонпром" спільно з однією з країн НАТО будує боєприпасний завод.

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