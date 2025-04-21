За словами Епіфанія, Франциск особисто сприяв поверненню додому українських військовополонених.

Голова Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що покійний Папа Римський Франциск хотів справедливого та стійкого миру в Україні. За словами Епіфанія, понтифік діяв у цьому напрямку "відповідно до своїх переконань".

"Із сердечним сумом сприйняв сьогоднішню звістку про відхід із життя Папи Римського Франциска. Як глава Римсько-Католицької Церкви він присвятив своє життя служінню Богові, поширенню християнської віри, запроваджував чимало гуманітарних ініціатив, аби допомогти потребуючим", - написав митрополит на своїй сторінці у Facebook.

Епіфаній зазначив, що під час їхніх зустрічей Папа Римський занепокоювався долею українців, які страждають від агресії РФ.

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"Для нас надзвичайно важливими стали його зусилля і особисте сприяння у питаннях звільнення українських військовополонених, а також повернення в Україну депортованих російською владою дітей. Спочилий понтифік прагнув відповідно до своїх переконань допомогти українцям досягнути миру та завжди закликав до молитви про це. Учора у своєму великодньому посланні Папа знову згадав про "Україну, розтерзану війною", висловивши сподівання на встановлення, з Божої волі, справедливого і стійкого миру в нашій країні", - зазначив очільник Православної церкви України.

Також Епіфаній висловив співчуття всім католикам, єпископату та повноті Римсько-Католицької Церкви в Україні та Української Греко-Католицької Церкви, які втратили свого очільника, а також всім, хто шанував Папу Франциска.

Смерть Папи Римського Франциска - що відомо

Як писав УНІАН, сьогодні, 21 квітня, помер Папа Римський Франциск. На момент смерть понтифіку було 88 років.

Водночас ЗМІ дізналися можливу причину смерті Папи Римського. За інформацією журналістів, понтифік міг поперти через інсульт або крововилив у мозок.

Також видання The Times розповіло, що буде після смерті Франциска. Зазначається, що під час похорону Папи, кардинали прибувають до Риму, аби обрати наступника, і вони обмінюються записками на серії зібрань, званих загальними конгрегаціями, після чого збираються, аби обговорити кандидатів на папський престол під час кава-брейків.

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