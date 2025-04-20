Предстоятель ПЦУ нагадав, що українці вже вистояли і продовжують боротися.

Господь створить такі умови, завдяки яким Росія буде змушена добровільно покинути територію України. Таку думку висловив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київського і всієї України Епіфаній в інтерв'ю Апострофу TV, відповідаючи на запитання, коли, на його думку, закінчиться війна.

"Ми вже вистояли, і це диво, що ми сьогодні з вами можемо збиратися тут, у центрі Києва. За це потрібно дякувати Богові. Яка ситуація була три роки тому? Усі пам'ятають, що ситуація була дуже-дуже складною. Ворог у будь-який момент міг захопити наше духовне серце, наш центр - столицю, а без столиці невідомо, як би далі розвивалися події", - відповів він.

За словами Епіфанія, боротьба з російською агресією триває. Він вважає, що той факт, що Україна протидіє ворогу вже понад три роки, є справжнім дивом.

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"Ми повинні розуміти, що Господь нам допомагає і сприяє. Ми спинили навалу цієї російської орди. Нас в декілька разів було менше, але ми протистоїмо такому великому злу. Господь нам допомагає. Я переконаний, що Господь створить відповідні умови", - додав він.

Митрополит наголосив, що зараз найкращі дипломати та фахівці світу моделюють, яким чином завершиться війна в Україні. Усім цікаво це передбачити, але це дуже складно. За його словами, всі очікували, що з приходом президента США Дональда Трампа до влади, який обіцяв завершити війну за добу, місяць, 100 днів і так далі, це станеться.

"Але це не так усе просто. Я переконаний, що Господь створить відповідні умови, і ворог буде змушений покинути добровільно нашу українську землю, як це сталося в Сирії. Там інша трішки ситуація, але так сталося, що керівник змушений був покинути ту державу. Я переконаний, що щось трапиться в Росії, коли у них не буде справи до нас. Вони будуть змушені вирішувати свої внутрішні справи, і тому вони покинуть нашу українську територію", - вважає Епіфаній.

Він наголосив, що зараз в України недостатньо сил, щоб звільнити окуповані території. Епіфаній упевнений, що Господь створить відповідні умови, коли весь світ буде "змушений перемогти це зло".

"Не може один агресор, тиран диктувати свої умови всьому світу. Правда завжди перемагає", - підсумував він.

Інші заяви Епіфанія про війну

Як писав УНІАН, раніше Епіфаній також відповів, хто винен у війні між православними українцями і росіянами. За словами глави ПЦУ, все залежить від волі людини, а люди часто забувають про Бога і обирають зло.

Крім того, Епіфаній відкинув запевнення Росії, яка позиціонує себе як захисник "традиційних цінностей". За його словами, справи йдуть інакше, оскільки росіяни благословляють війну проти України, а війна є злом.

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