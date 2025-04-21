У найближчі кілька годин Святий Престол опублікує офіційну заяву із зазначенням причини смерті.

Причиною смерті Папи Римського Франциска міг стати інсульт або крововилив у мозок. Про це пишуть La Repubblica і Corriere della Sera.

Італійська газета Corriere della Sera повідомила, що причиною смерті папи римського Франциска став інсульт.

La Repubblica пише, що медичні працівники, які його лікували, запевняють, що немає жодного зв'язку смерті Папи, принаймні очевидного, з респіраторними проблемами, які призвели до його госпіталізації.

Відео дня

"Причиною смерті Папи Франциска, як вважають, став інсульт. У найближчі кілька годин Святий Престол опублікує офіційну заяву із зазначенням причини смерті", - йдеться у статті.

Офіційно представники Ватикану не повідомляли, що стало причиною смерті 88-річного понтифіка.

Помер Папа Римський - деталі

Папа Римський Франциск помер у великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у віці 88 років у своїй резиденції у Ватикані Каса-Санта-Марта. О 9:45 ранку кардинал Кевін Фаррелл, камерленго Апостольської палати, оголосив про смерть Папи Франциска з будинку Санта Марта.

Папу госпіталізували в поліклінічну лікарню Агостіно Джемеллі в п'ятницю, 14 лютого 2025 року, після того, як кілька днів він страждав від нападу бронхіту. Стан Папи Франциска поступово погіршувався, і у вівторок, 18 лютого, лікарі діагностували двосторонню пневмонію.

Після 38 днів перебування в лікарні покійний Папа повернувся у свою ватиканську резиденцію Каса Санта Марта, щоб продовжити одужання.

Смерть Папи Римського Франциска викликала хвилю співчуттів від політиків з усього світу. Також на його смерть відреагував президент України Володимир Зеленський.

Вас також можуть зацікавити новини: