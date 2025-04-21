Понтифік відійшов у вічність у Великодній понеділок.

У віці 88 років помер Папа Римський Франциск. Про це повідомляє Vatican News.

Зазначається, що Папа відійшов у вічність у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у ватиканському будинку Санта-Марта.

Кілька хвилин тому кардинал Кевін Фаррелл, камерленг Святої Римської Церкви зі скорботою сповістив про смерть Папи Франциска:

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"Дорогі брати і сестри, з глибоким сумом мушу сповістити про смерть нашого Святішого Отця Франциска. Сьогодні о 7:35 ранку Єпископ Риму Франциск повернувся до дому Отця. Все його життя було присвячене служінню Господу та Його Церкві. Він вчив нас жити цінностями Євангелія з вірністю, відвагою та вселенською любов'ю, особливо на користь найбідніших та найбільш маргіналізованих. З безмежною вдячністю за його приклад як справжнього учня Господа Ісуса, ми віддаємо душу Папи Франциска безмежній милосердній любові Триєдиного Бога".

Що відомо про Папу Франциска

Папа Франциск (Хорхе Маріо Бергольйо) народився 17 грудня 1936 року в Буенос-Айресі, Аргентина, в італійській емігрантській родині. Він вступив до ордену єзуїтів у 1958 році, здобув філософську та богословську освіту, був висвячений на священика в 1969 році.

У 1998 році став архієпископом Буенос-Айреса, а в 2001 році — кардиналом. Відомий своєю скромністю, соціальною активністю та підтримкою бідних.

13 березня 2013 року був обраний 266-м Папою Римським, ставши першим понтифіком з Латинської Америки, першим єзуїтом і першим, хто взяв ім’я Франциск на честь святого Франциска Ассізького.

Папа Франциск виступав за міжрелігійний діалог, екологічну відповідальність, реформу Римської курії та милосердне ставлення до всіх людей, включно з представниками маргіналізованих спільнот.

Заяви Папи Римського про Україну

Папа Франциск неодноразово висловлювався про війну в Україні, закликаючи до миру та діалогу. У лютому 2025 року він назвав Україну "мученицькою" та закликав молитися за жертв усіх збройних конфліктів.

У грудні 2024 року він звернувся до молоді України, закликаючи їх бути патріотами, відкидати війну та прощати. Раніше, у березні 2024 року, Папа закликав Україну мати "мужність білого прапора" та вести переговори з Росією, що викликало критику. Згодом Ватикан уточнив, що Росія повинна припинити агресію, визнавши її "несправедливою".

Як обирають нового Папу Римського

Після смерті або відставки Папи Римського розпочинається процес конклаву — збору кардиналів, відповідальних за вибір нового понтифіка. Основні етапи:

Підготовка: упродовж 15-20 днів після смерті Папи кардинали з усього світу прибувають до Ватикану.

Участь: право голосу мають лише кардинали віком до 80 років. Їх зазвичай близько 120.

Місце голосування: конклав проходить у Сикстинській капелі, де кардинали ізольовані від зовнішнього світу.

Голосування: проводяться до чотирьох голосувань щодня — два вранці та два ввечері. Для обрання нового Папи кандидат має отримати дві третини голосів.

Результат: якщо Папу обрано, кардинали спалюють бюлетені зі спеціальною хімічною речовиною, яка створює білий дим. Якщо не обрано — дим чорний.

Оголошення: Обраний кардинал приймає ім’я та з’являється на балконі собору святого Петра з фразою: "Habemus Papam" — "Маємо Папу".

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