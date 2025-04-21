Коли настає день, кардиналів-виборників замикають у Сикстинській капелі доти, доки вони не оберуть нового Папу.

Дні між смертю Папи й обранням його наступника заповнені багатовіковими традиціями та ритуалами. У Ватикані їх дотримуються за графіком, щоб обрати нового понтифіка протягом трьох тижнів.

Як пише The Times, виконання цих традицій відбувається в момент смерті понтифіка, коли камерленго тричі вигукує ім'я Папи біля його ліжка, щоб переконатися, що він помер.

Його наступне завдання - розбити пескаторіо, яке за життя Папа використовував як печатку на офіційних документах.

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Камерленго керуватиме Ватиканом, поки тіло Папи спочиватиме в труні протягом трьох днів у базиліці Святого Петра перед його похороном на площі Святого Петра.

Після двох із половиною годин похоронної церемонії, труну папи зазвичай проносять через двері всередині базиліки, відомі як "двері смерті", і ховають у церковному склепі, запечатаному в свинцевому контейнері.

Однак перед смертю Папа Франциск сказав, що хоче порушити традицію і бути похованим у своїй улюбленій римській церкві Санта-Марія-Маджоре, яку він відвідував перед закордонними поїздками.

Як обирають нового папу?

Під час похорону Папи, кардинали прибувають до Риму, щоб обрати наступника, і вони обмінюються записками на серії зібрань, званих загальними конгрегаціями, а потім збираються, щоб обговорити кандидатів на папський престол під час кава-брейків.

Після багатьох років, коли Папа Франциск призначав кардиналів із далеких країн, ці зустрічі матимуть важливе значення, оскільки багато хто з них уперше зустрінеться зі своїми колегами.

Крім 138 кардиналів-виборщиків, передконклавні збори відкриті для кардиналів старше 80 років, які не мають права голосу на конклаві.

Кардинали також голосують за дату початку конклаву, який має відбутися між 15 і 20 днями після смерті Папи.

Які ритуали голосування?

Коли настає день, кардинали-виборники переїжджають до Ватикану, де їх замикають у Сикстинській капелі на сесію голосування, що бере свою назву "конклав" від латинської фрази "з ключем".

Після того, як вони зайдуть до Сикстинської капели, віддають наказ extra omnes, що означає, що всі, окрім кардиналів, мають піти, щоб розпочалося голосування, з одним туром у перший полудень, потім по чотири на день.

Якщо жоден із кандидатів не набере двох третин більшості, необхідних для перемоги, через три дні, проводиться одноденна пауза для молитви. Якщо після закінчення 12 днів результату немає, для перемоги достатньо простої більшості. Такий результат малоймовірний: кардиналам знадобилося п'ять голосів протягом двох днів, щоб обрати Франциска в 2013 році.

Коли переможця визначено, декан колегії кардиналів запитує його: "Ви приймаєте своє канонічне обрання верховним понтифіком?". "Я приймаю", - відповідає переможець.

Тоді кардинали шикуються в чергу, щоб схилити коліна перед новим Папою. Потім для нього викликають кравця, щоб зняти з нього мірку для папського вбрання.

Зовні, на площі Святого Петра, натовпи вірян у цей час чекають, доки з труби каплиці вийде кольоровий дим, який сповіщає всіх про появу нового Папи.

Що відбувається після обрання Папи?

Нового понтифіка супроводжують до центрального вікна собору Святого Петра і виводять на балкон із видом на площу.

"Habemus Papam!", - вимовляє старший кардинал-декан, який приєднується до Папи на балконі та представляє його латиною, додаючи обране ним папське ім'я.

Перші слова, які понтифік вимовляє натовпу, можуть багато в чому визначити, як його приймуть. Видання зазначило, що коли Хорхе Бергольйо, новий Папа Франциск, узяв мікрофон і з усмішкою сказав: "Брати і сестри, добрий вечір", його неформальне привітання викликало бурхливі оплески і задало тон його папству.

Помер Папа Римський Франциск

Папа Франциск помер на 89-му році життя сьогодні вранці. Його серце зупинилося о 7:35.

Мільйони вірян сумують за людиною, яка назавжди змінила образ понтифіка - зробила його ближчим до людей.

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