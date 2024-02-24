За словами глави МЗС, українські дипломати перебувають у контакті як з республіканцями, так і з демократами.

Україна чує багато сигналів зі США щодо надання нової допомоги Києву – і від демократів, і від республіканців. Але вже час перейти від сигналів до ухвалення рішень. Про це в інтерв'ю Голосу Америки розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, українські дипломати перебувають у контакті як з республіканцями, так і з демократами. При цьому "демократи кажуть, що проблема в республіканцях, а республіканці – в демократах".

"Ми поважаємо внутрішню політику Сполучених Штатів, політика скрізь працює однаково, але в усіх розмовах з американськими політиками, які не завжди приємні та милі розмови, я кажу одну просту річ: "Дивіться, щодня, поки ви там граєтеся у внутрішню політику, через відсутність вашого рішення в Україні помирають люди. І якщо ви будете про це пам'ятати, думаю, це пришвидшить пошук внутрішньополітичного компромісу", - сказав Кулеба.

Він підкреслив, що американські політики усвідомлюють ціну, яку ми платимо за їхні внутрішньополітичні дебати.

"Я не кажу, хто з них правий, а хто ні. Це їхня внутрішня політика, ми тут ні до чого. Але якщо український солдат не отримає необхідної зброї, це, зрештою, запустить процеси, від яких постраждають інтереси Америки і простих американців. Тому найкраще – це допомогти українському солдату", - резюмував глава МЗС України.

Допомога США Україні - останні новини

12 лютого Сенат США підтримав законопроект з допомогою для України на суму понад 60 млрд доларів.

При цьому для його остаточного ухвалення потрібнеголосування Палати представників, яка пішла на канікули до кінця лютого.

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо допомоги США. Він висловив надію, що підтримка не "відпаде", і Вашингтон дотримається прагматичного підходу до захисту безпеки світу, щоб затвердити підтримку для Києва.

Згодом посол США в Україні Бріджит Брінк зробила заяву про допомогу Вашингтона Україні. Вона зазначила, що Білий дім робить усе можливе для прискорення надання підтримки Києву.

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