За словами Бріджит Брінк, Білий дім робить усе можливе для прискорення надання підтримки Києву.

Сполучені Штати Америки - зокрема, президент країни Джо Байден - прагнуть прискорити схвалення нового фінансування для допомоги Україні. При цьому "плану Б" на випадок, якщо Конгрес відмовиться підтримувати ініціативу, не існує. Про це розповіла посол США в Україні Бріджит Брінк, повідомляє РБК-Україна.

"Ні, у нас немає "плану Б", ми сфокусовані сто відсотків на "плані А" - Конгрес підтримує запит президента і президент підписує додатковий запит для України", - сказала Брінк.

Вона зазначила, що зараз Конгрес відповідає за те, як швидко США зможуть відновити допомогу Україні. Дипломат нагадала, що вона двічі розмовляла зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. За її словами, він підтримує Київ та розуміє, наскільки важливим є програш РФ у війні.

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"Я не можу сказати вам точні терміни. Але я можу сказати, що як президент, так і ми всі робимо все можливе для прискорення цього процесу. Мій меседж - ми не можемо витрачати час, ні дня, ні години, ні секунди. Люди помирають щодня", - підкреслила Брінк.

Допомога США Україні - останні новини

Президент США Джо Байден готовий зустрітися зі спікером палати представників заради допомоги Україні. За його словами, республіканці роблять помилку, виступаючи проти пакету допомоги.

Байден відзначив, що якщо республіканці не будуть платити за загальну оборону, вони намагаються ховатися від загрози Росії, "йдучи від НАТО".

Раніше президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо допомоги США. За його словами, він очікує, що в Вашингтоні дотримаються прагматичного підходу до захисту безпеки світу, щоб затвердити підтримку для України.

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