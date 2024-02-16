Президент України Володимир Зеленський розраховує, що всебічна підтримка України від Сполучених Штатів Америки нікуди не зникне. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав у Берліні на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
"Розраховую, що Сполучені Штати Америки не відпадуть. Вважаю, що більшість населення підтримує Україну й абсолютно справедливо, розуміючи, що ми захищаємо не тільки Україну, а й всю Європу і наші спільні цінності. Принаймні, такі сигнали я постійно отримую від президента і його адміністрації, і представників двох партій", – заявив Зеленський.
Водночас, глава держави визнав, що в США звучать різні голоси, у тому числі й радикальні, і є "гарячі голови", які займаються політичним процесом.
"Тому, я розраховую, що все ж таки, незважаючи на всі складнощі, які сьогодні є в Палаті представників або у Конгресі і в цілому у політиці США через вибори, вважаю, що знайдеться в усьому цьому прагматичний, усім звичний, американський підхід до того, що ми захищаємо безпеку світу, і сьогодні ця війна і цей захист на території України. І ми платимо найбільшу ціну", – наголосив Зеленський.
Він сказав, що розраховує не тільки слова, а й на спільні дії.
Президент України подякував канцлеру Німеччини за розгляд питання підтримки України під час його зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, аби двопартійний союз на підтримку України в США нікуди не зник.
"Ризики завжди є, тому що завжди ризики є через різний тиск і через виборчий процес. Ми розраховуємо не на одну Німеччину. А ми дійсно розраховуємо на Європейський Союз. Це дуже важливо. Тому що це не тільки гроші або якийсь вид зброї. Цей союз - політичний. Якщо він є, то вводяться санкції проти ОПК РФ. Розраховуємо і на інші санкційні пакети. І тому тут багато кроків, які залежать від потужного союзу країн Європи. І не тільки ЄС", – сказав Зеленський і відзначив важливість союзу Європи і США.
Проблеми із допомогою США
Як повідомляв УНІАН, відмова спікера Палати представників від Республіканської партії Майка Джонсона ставити на голосування законопроект про міжнародну підтримку, у тому числі для України обсягом на близько 60 млрд доларів, змушує конгресменів шукати "план Б" для схвалення підтримки України.