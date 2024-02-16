Президент України очікує, що в США дотримаються прагматичного підходу до захисту безпеки світу, щоб затвердити підтримку для України.

Президент України Володимир Зеленський розраховує, що всебічна підтримка України від Сполучених Штатів Америки нікуди не зникне. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав у Берліні на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Розраховую, що Сполучені Штати Америки не відпадуть. Вважаю, що більшість населення підтримує Україну й абсолютно справедливо, розуміючи, що ми захищаємо не тільки Україну, а й всю Європу і наші спільні цінності. Принаймні, такі сигнали я постійно отримую від президента і його адміністрації, і представників двох партій", – заявив Зеленський.

Водночас, глава держави визнав, що в США звучать різні голоси, у тому числі й радикальні, і є "гарячі голови", які займаються політичним процесом.

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"Тому, я розраховую, що все ж таки, незважаючи на всі складнощі, які сьогодні є в Палаті представників або у Конгресі і в цілому у політиці США через вибори, вважаю, що знайдеться в усьому цьому прагматичний, усім звичний, американський підхід до того, що ми захищаємо безпеку світу, і сьогодні ця війна і цей захист на території України. І ми платимо найбільшу ціну", – наголосив Зеленський.

Він сказав, що розраховує не тільки слова, а й на спільні дії.

Президент України подякував канцлеру Німеччини за розгляд питання підтримки України під час його зустрічі з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, аби двопартійний союз на підтримку України в США нікуди не зник.

"Ризики завжди є, тому що завжди ризики є через різний тиск і через виборчий процес. Ми розраховуємо не на одну Німеччину. А ми дійсно розраховуємо на Європейський Союз. Це дуже важливо. Тому що це не тільки гроші або якийсь вид зброї. Цей союз - політичний. Якщо він є, то вводяться санкції проти ОПК РФ. Розраховуємо і на інші санкційні пакети. І тому тут багато кроків, які залежать від потужного союзу країн Європи. І не тільки ЄС", – сказав Зеленський і відзначив важливість союзу Європи і США.

Проблеми із допомогою США

Як повідомляв УНІАН, відмова спікера Палати представників від Республіканської партії Майка Джонсона ставити на голосування законопроект про міжнародну підтримку, у тому числі для України обсягом на близько 60 млрд доларів, змушує конгресменів шукати "план Б" для схвалення підтримки України.

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