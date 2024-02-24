Міністр наголосив: якщо снарядів не буде зі США, то привезем снаряди з інших частин світу.

В України зараз не та ситуація, коли ми можемо йти на якісь компроміси в питаннях військових постачань.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю, яке транслювалося в телемарафоні, відповідаючи на запитання з приводу того чи є в України план Б на випадок якщо після канікул не буде в Конгресі США ухвалено рішення про допомогу Україні. Він наголосив, що немає плану Б по зброї, бо український солдат має бути забезпечений всім для захисту держави.

"Коли ти собі створюєш план Б в умовах війни, то будь певен, що саме цей план Б і настане, тому що у війні ти повинен завжди бути сфокусованим на плані А, бо це максимальне врахування твоїх інтересів. В нас не та ситуація коли ми можемо йти на якісь компроміси в питаннях військових постачань", - наголосив Кулеба . Він підкреслив, що не може бути компромісу довкола того скільки артилерійських снарядів буде в українського солдата, бо їх треба максимальна кількість.

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"Якщо цих снарядів не буде зі США, значить ми перевернемо світ і привезем снаряди з інших частин світу. Зброя буде. В українського солдата буде те, що йому потрібно", - зазначив очільник МЗС України.

Він зазначає, що провисання зараз виникло з об’єктивних причин, бо були чіткі запевнення в тому, що Сенат ухвалить позитивне рішення набагато раніше, ніж це сталося. "Коли стало зрозуміло, що це не відбувається, ми почали розкручувати паралельні контракти і можливості, нарощувати виробництво, щоб заповнити цю прогалину. Але лише для того, щоб виграти час для Конгресу і для постачань зі США", - зазначив Кулеба. При цьому міністр додав, що якими б потужними не були закупівлі в третіх країнах або виробництво в Європі, але об’єктивна ситуація зараз така, що Європа все ще не здатна захистити себе у військовому плані без постачань із США.

"Це складна багаторівнена гра. Але є тільки план А - отримати все, що потрібно для українського солдата і цей план буде реалізовано", - зазначив Кулеба.

За його словами, зараз ідеться про воєнну дипломатію, в якій немає компромісів. "Коли на кону люди, земля, майбутнє твоєї країни, то які тут можуть бути компроміси", - підкреслив Кулеба.

Він повідомив, що немає дня, щоб в Україну не приходила зброя, але її замало, як і снарядів.

"Зараз вся команда президента (йдеться про Володимира Зеленського – УНІАН) як кулеметною чергою на кожному кроці: снаряди, снаряди, снаряди. Ми бачимо вже нові обіцянки, нові контракти та нові рішення, які збільшать кількість снарядів, що надійдуть в Україну в найближчому майбутньому", - зазначив він.

Допомога Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого Сенат США остаточно підтримав пакетний законопроект про надання фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95 млрд доларів. В цьому пакеті є допомога Україні у розмірі понад 60 млрд доларів. Тепер рішення має ухвалити Конгрес, який зараз пішов на канікули.

Президент України Володимир Зеленський відповів в інтерв'ю FOX News під час візиту на лінію фронту, що станеться, якщо Сполучені Штати Америки не поновлять надавати Україні необхідну військову підтримку.

За його словами, без додаткової допомоги дедалі більше героїчних українських солдатів потраплять у госпіталі.

Він наголосив, щоо якщо Україна не матиме реального оборонного щита і потужної артилерії із снарядами, то, звичайно, втрачатиме людей.

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