Раніше Польща заявляла, що готова допомогти Україні в цьому питанні.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів, чи зверталася українська влада до польської сторони з проханням допомогти "перевезти" українців призовного віку, які знаходяться на території Польщі. За його словами, для Польщі таке питання є неоднозначним.

"Тут дійсно ініціатива має бути з боку України, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звичайно, ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників для захисту Батьківщини", - відповів Сікорський в інтерв'ю tvn24.

Сікорський зауважив, що наразі йому невідомо про жодні українські ініціативи після прийняття цього закону.

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"Раніше, ще в грудні, коли я був у Києві в перші дні свого перебування на посаді, українська сторона говорила дещо інше, йдучи в тому ж напрямку. А саме, що вони (українська влада) матимуть довідку для своїх громадян про те, що хтось проходить строкову військову службу. І вони попросили, щоб на рівні ЄС людям, які не мають такої довідки, не продовжували соціальні виплати. Цікава ідея", - підкреслив польський міністр.

Журналісти нагадали, що коли президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, то в той же день голова українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив на справедливому підході до чоловіків мобілізаційного віку, які живуть як в Україні, так і за кордоном. На своїй сторінці у соцмережі X дипломат заявив, що перебування за кордоном не звільняє від обов'язків перед державою.

Повернення чоловіків призовного віку до України: що відомо

Раніше міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас повідомив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Проте влада Литви стежить за тим, як це організує Польща.

"Ніхто, звісно, не буде їх збирати і відвозити в Україну - цього не буде. Але (ймовірний варіант обмеження цих осіб - УНІАН) у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах - це варіанти, які я чую і від польської сторони. Тож давайте почекаємо і подивимося, який варіант вони запропонують. Можливо, він підійде і для Литви", - пояснив Кащюнас.

Своєю чергою Дмитро Кулеба наголосив, що повернення чоловіків призовного віку з-за кордону в Україну є питанням справедливості.

"Ці чоловіки не мають про це забувати, коли вони сперечаються, що держава Україна їм щось заборгувала. Вони мають не забувати, що вони насправді не набагато більше запропонували державі України", - зазначив він.

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