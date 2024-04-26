Українські чоловіки за кордоном не мають забувати, що правовий статус і соціальні виплати вони отримали завдяки українському громадянству, зазначив очільник МЗС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що повернення чоловіків призовного віку з-за кордону в Україну - це питання справедливості.

Про це глава МЗС сказав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Латвії Байбою Браже. Кулеба вважає справедливим, якщо чоловіки, які після 24 лютого 2022 року виїхали з України, повернуться до України. На його думку, це стосується справедливості стосовно тих чоловіків, які захищають Україну на фронті. Він зазначив, що треба усім стояти на захисті України.

"Думаю, що це буде тільки справедливо, якщо чоловіки повернуться з-за кордону в Україну", - сказав Кулеба. Він додав, що "усі чоловіки призовного віку, які з різних причин вирішили втекти з України після 24 лютого 2022 року, отримали правовий статус і соціальні виплати у відповідних країнах лише з одної причини - вони є громадянами України".

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"Ці чоловіки не мають про це забувати, коли вони сперечаються, що держава Україна їм щось заборгувала. Вони мають не забувати, що вони насправді не набагато більше запропонували державі України", - підкреслив Кулеба.

Міністр зазначив, що його завданням як міністра закордонних справ, як дипломата, завжди була підтримка українців за кордоном, і він й надалі буде це робити усіма наявними засобами. "Але, як я сказав, це питання справедливості у відносинах між українськими чоловіками за кордоном і українськими чоловіками в Україні. І справедливість у відносинах між державою Україна і громадянином України", - сказав Кулеба.

Глава МЗС додав, що влада України розраховує, що інші держави та їх уряди теж будуть дотримуватися такої логіки в підходу в оцінці наявності українських чоловіків призовного віку в їхніх країнах.

У центрі уваги мобілізація в Україні - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, в МЗС України наголосили, що призупинення надання консульських послуг для чоловіків призовного віку діятиме з 23 квітня до 18 травня, а саме - до набуття чинності закону про посилення мобілізації. З того дня розгляд заяв про консульські послуги відбуватиметься з урахуванням нових вимог відповідно до закону.

Дмитро Кулеба підкреслив, що перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною. За його словами, в умовах повномасштабної російської агресії пріоритетом є захист Батьківщини від знищення. Він зазначив, що обовʼязок оновлювати свої документи в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. У цьому зв'язку, Кулеба доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном.

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