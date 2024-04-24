Польща в минулому пропонувала допомогти Україні, щоб ті, хто підлягає військовій службі, повернулися у свою країну для виконання свого громадянського обов'язку.

Польща готова допомогти Україні повернути громадян чоловічої статі призовного віку і допомогти своїй країні у війні проти Росії, заявив у середу міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш.

У середу уряд України оголосив про правила, згідно з якими паспорти чоловікам призовного віку можуть видаватися тільки всередині країни, а не в іноземних дипломатичних представництвах, зазначає Reuters.

У результаті чоловіки віком від 18 до 59 років, які проживають за кордоном, не зможуть продовжити термін дії паспортів або отримати нові.

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Польща в минулому пропонувала допомогти Україні, щоб ті, хто підлягає військовій службі, повернулися у свою країну для виконання свого громадянського обов'язку, сказав Косиняк-Камиш в інтерв'ю телеканалу Polsat News.

"Думаю, багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, і чують, скільки зусиль нам доводиться докладати, щоб допомогти Україні", - сказав він, не уточнивши, як саме Польща допомагатиме.

За даними бази даних Євростату, станом на січень 2024 року в країнах Євросоюзу мешкає близько 4,3 мільйона українців, з них близько 860 тисяч - дорослі чоловіки. Польща надала статус тимчасового захисту 950 тисячам українців, що є другим за величиною показником після Німеччини.

"Можлива будь-яка підтримка", - сказала Косиняк-Камиш про те, як відреагує Польща, якщо Київ звернеться по допомогу в поверненні додому тих, хто може втратити право залишатися в Польщі після закінчення терміну дії їхніх паспортів.

Українські чоловіки в Польщі

Після призупинення консульських послуг для українських чоловіків за кордоном у Варшаві 300 українців заблокували паспортний сервіс ДП "Документ" з вимогою повернути їм паспорти.

Фахівець у справах легалізації перебування та роботи іноземців у Польщі Євген Семеняка зазначив, що люди обурені, оскільки заплатили гроші, але не можуть отримати свій паспорт, документи, за які вони заплатили. За його словами, зараз у паспортному сервісі відбуваються сутички, навіть викликали поліцію.

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