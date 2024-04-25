Він заявив, що країна планує переглянути досвід Польщі щодо цього питання.

Литва може допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Втім, влада країни стежить, як це планує реалізувати Польща.

Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, передає Delfi. За його словами, країна поки що не розглядає конкретних заходів для цього і стежить за тим, які рішення ухвалить Польща.

"Ніхто, звісно, не буде їх збирати і відвозити в Україну – цього не буде. Але (ймовірний варіант обмеження цих осіб - УНІАН) у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах – це варіанти, які я чую і від польської сторони. Тож давайте почекаємо і подивимося, який варіант вони запропонують. Можливо, він підійде і для Литви", – зазначив Кащюнас.

Литовський міністр додав, що наразі важко оцінити точну кількість чоловіків-українців призовного віку, які перебувають у Литві.

Що передувало

У середу уряд України оголосив про правила, згідно з якими паспорти чоловікам призовного віку можуть видаватися тільки всередині країни, а не в іноземних дипломатичних представництвах

Як повідомляв УНІАН, Польща готова допомогти Україні повернути громадян чоловічої статі призовного віку і допомогти своїй країні у війні проти Росії.

За даними бази даних Євростату, станом на січень 2024 року в країнах Євросоюзу мешкає близько 4,3 мільйона українців, з них близько 860 тисяч - дорослі чоловіки. Польща надала статус тимчасового захисту 950 тисячам українців, що є другим за величиною показником після Німеччини.

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