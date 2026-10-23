Україна повернула з російського полону сімох цивільних: серед них 90-річна жінка

Полонені потребують психологічної підтримки, але щасливі бути на рідній землі, наголосив Лубінець.

Україна повернула сімох цивільних, які перебували на території РФ. Стільки ж цивільних повернулися до Росії. Про це пише Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що обмін відбувся за підтримки Міжнародного комітету Червоного Хреста в межах домовленостей з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою. Серед тих, хто повернувся додому – 90-річна маломобільна жінка та 50-річна українка, яка перенесла інфаркт міокарда, інсульт та має інші захворювання.

"З огляду на стан здоров’я обох жінок під час організації їхнього повернення забезпечили необхідні умови транспортування", – додав Лубінець.

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Також в межах обміну вдалося повернути додому молоду жінку з дитиною, яка на початку повномасштабного вторгнення перебувала в Маріуполі. Через бойові дії та окупацію міста вона не змогла повернутися до родини. Суттєвою перешкодою для цього стало документування дитини. Наразі вони вже вдома, хоч і потребують психологічної підтримки, але щасливі бути в Україні, наголосив Лубінець.

"За кожним таким поверненням – люди, які потребують допомоги, і родини, які чекають на своїх рідних. Дякую російській Уповноваженій з прав людини Яні Лантратовій. Ми будемо продовжувати цю гуманітарну роботу, щоб таких повернень було більше", – додав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Обмін цивільних

Нагадаємо, в травні Лубінець фактично звинуватив Червоний хрест у тому, що вони не контролюють перебування українських полонених в російських тюрмах. В організації заявляють про неможливість таких дій через те, що росіяни не допускають туди їхніх представників. Однак Лубінець назвав ці пояснення простою відмовкою.

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