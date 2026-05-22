'Не виконує свій мандат': омбудсмен звинуватив Червоний хрест у бездіяльності

Організація навіть не намагається виконати свій мандат щодо захисту прав українських бранців.

"Червоний Хрест" не контролює умови перебування українських полонених в російських тюрмах, виправдовуючись тим, що росіяни просто не допускають туди їхніх представників. Однак в Україні такі пояснення вважають нещирими і просто відмовкою. Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це заявив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час презентації проекту "Зроблено в Росії. Доставлено в полон".

Омбудсмен навів приклади байдужості і формального підходу цієї організації до своєї місії із захисту прав полонених. Він зазначив, що свого часу Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) верифікував вбивство 53-х українських військовополонених в Оленівці на тимчасово окупованих територіях, однак, окрім констатації факту, ніякої реакції не прослідувало.

Також, за його словами, представники МКЧХ ігнорують публічні заходи, присвячені темі полонених українців, де організація могла би висловити свою позицію і аргументи. "І сьогодні, на цьому заході їх немає", - додав омбудсмен.

В коментарі УНІАН він зауважив, що "неодноразово" звертався до президентки Червоного хреста і пропонував, щоб організація публічно показала, що РФ не допускає їхніх представників до місць тримання українців.

"Це могло би змінити ситуацію. Ми не вимагаємо, щоб вони давали свої висновки, але якщо МКЧХ не виконує свій мандат саме через позицію РФ, то МКЧХ повинен про це говорити", - наголосив Лубінець.

Також він додав, що найбільшим спонсором МКЧХ є США, які дають 37% загального бюджету. З огляду на це Україна вже зверталася до десяти найбільших донорів з пропозицією вплинути на поведінку МКЧХ.

Тим часом, сам Червоний Хрест, за словами омбудсмена, пояснює свою інертність своїм нейтральним статусом. Зокрема тим, що "вони не можуть давати політичних оцінок і публічно засуджувати сторону воєнного конфлікту, що вони все мають робити в непублічний спосіб, щоб змінити ситуацію".

Питання обміну полоненими 1000 на 1000

Говорячи про подальші обміни в рамках домовленостей за посередництва президента США Дональда Трампа у форматі "1000 на 1000", Лубінець сказав, що не хотів би коментувати це питання до фактичного здійснення наступного обміну.

"Станеться чи не станеться прорив, це залежить не лише від нас, але українська сторона робить усе, щоби і обміни, і повернення цивільних заручників відбувалися", - сказав він.

Своєю чергою секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов повідомив, що верифікацію наступної партії людей на обмін "ми фактично пройшли" і зараз триває обговорення щодо проведення наступних етапів обмінів по формату "1000 на 1000".

"Сподіваюся, що це буде найближчим часом. Але я хочу також звернути вашу увагу, що ми працюємо і над іншими форматами, які є в перемовній групі координаційного штабу. І тому найближчий обмін буде комбінованим: те, що нам вдалося вже домовитися, і якась частина буде другого етапу в рамках тисячі", - сказав Усов.

Росія б'є по гуманітарці

Як писав УНІАН, Росія завдала ракетного удару по логістичному хабу Агентства ООН у справах біженців у Дніпрі, де зберігалася гуманітарна допомога для постраждалих від війни та переселенців.

Унаслідок атаки склад із запасами приблизно на 1 мільйон доларів повністю згорів, також загинули двоє людей. В УВКБ ООН заявили, що це перший випадок, коли об’єкт організації в Україні став ціллю обстрілу.

