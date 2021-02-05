Пожежа в "ковідній" лікарні Запоріжжя. Хто відповість за чотири втрачені життя

​​​​​​​Рік тому запорізькі пожежники перевіряли «лікарню смерті» і знайшли серйозні порушення – у закладі не було протипожежної сигналізації. Рятувальники надали припис про негайне усунення цих порушень, але нічого зроблено не було. Ціна такого недбальства – чотири людських життя.

Повідомлення про надзвичайну подію в Запоріжжі почали з’являтись у соціальних мережах проти ночі 4 лютого. Випадкові свідки повідомляли, що один з корпусів Запорізької обласної інфекційної лікарні, яка розташована в середмісті, окутали стовпи білого диму, а до будівлі мчать десятки пожежних машин.

Через деякий час на місці вже працювали журналісти, туди миттєво прибули місцеві чиновники на чолі з головою Запорізької облдержадміністрації Олександром Старухом. А вже зранку Україну сколихнула жахлива новина: в результаті пожежі в лікарні загинули четверо - три літні жінки, які на той момент перебували в реанімації на апараті штучної вентиляції легень (ШВЛ), та молоденька лікарка-анестезіолог.

«Жити просто і смачно»

На сторінці 26-річної загиблої лікарки Ольги Гліви в соціальних мережах за останню добу з’явились кілька дописів від її друзів та знайомих. Люди відмічали Олю та питали: невже це правда? Оля не відповідала, а сторонні люди лише розміщували посилання на місцеві ЗМІ, які підтверджували найстрашніше – так, це правда…

Ольга Гліва родом з Кіровоградщини. Навчалася у Запорізькому державному медичному університеті. Закінчила виш з червоним дипломом. У 2020 році закінчила інтернатуру. Ольга проходила практику в Запорізькій інфекційній лікарні і на запрошення керівництва лишилась там працювати.

«Оля – одна з найкращих молодих лікарів, яких ми запросили на роботу. На жаль, тепер ми без неї», - розказав головний лікар інфекційної лікарні Володимир Шинкаренко.

Окрім медицини, яку дівчина вважала покликанням всього свого життя, Ольга також писала вірші, була волонтеркою знакового для Запоріжжя фестивалю «Толока».

«Ми були друзями, разом проводили літературні флешмоби, вона була однією з найкращих волонтерок літературно-мистецького фестивалю «Толока», дуже гарно читала українські вірші та робила неймовірно чуттєві світлини», - розказав УНІАН про Ольгу відомий запорізький фотограф та громадський діяч Сергій Андрух.

Інші друзі лікарки поки що жодних коментарів не дають – вони й досі не можуть повірити в те, що сталося…

Цієї страшної ночі проти 4 лютого Ольга була на нічному чергуванні. Коли почалася пожежа, дівчина перебувала у реанімаційному блоці поруч зі своїми пацієнтами. Ані їй, ані трьом жінкам похилого віку, які потребували її допомоги, вижити в цій страшній трагедії не вдалося.

У грудні Олі виповнилось двадцять шість років. На обкладинці її сторінки в соцмережі лишився допис: «Жити просто і смачно». Неймовірно боляче, що так недовго…

Янголи в білих халатах

Відомому запорізькому журналісту, власнику сайту «Забор» Костянтину Алексєєнко, завдяки джерелам в обласній інфекційній лікарні, частково вдалося відновити хронології подій вчорашньої страшної ночі.

На чергуванні у блоці на першому поверсі разом з лікаркою Ольгою Глівою були ще медсестра та санітарка. Вони пішли до іншого блоку, аби перевірити стан хворих, Ольга лишилась зі своїми підопічними. Через кілька хвилин пролунав вибух, а потім почалась пожежа.

«Наші джерела повідомляють, що в новому реанімаційному корпусі на першому поверсі перебували десять пацієнтів. Медсестра та санітарка перейшли до другого блоку, а лікарка лишилась там. За попередніми даними, виникло коротке замикання апарата ШВЛ. Через те, що приміщення коксоване, через велику кількість кисню все миттєво спалахнуло», - розказав УНІАН Костянтин Алексєєнко.

Згодом, на екстреній нараді у Запорізькій ОДА головний лікар закладу Володимир Шинкаренко додав ще кілька подробиць.

«Бригади «швидкої допомоги» разом з персоналом лікарні евакуювали пацієнтів, які знаходились в реанімації, семеро з них були госпіталізовані до інших медичних закладів. Також були госпіталізовані два медичних працівники, які отримали опіки», - розказав Шинкаренко.

Також він повідомив, що лікар приймального відділення «проявив мужність та героїзм і своїми діями врятував людей».

Хто наступний?

Кілька тижнів тому президент Володимир Зеленський надав звання «Заслуженого лікаря України» керівникові Запорізької обласної інфекційної лікарні Володимиру Шинкаренку. А тепер голова держави висловлює співчуття родинам загиблих в тій же лікарні.

Перші кілька годин після пожежі ані правоохоронці, які відкрили кримінальне провадження стосовно пожежі та загибелі людей, ані офіційні представники влади, ані керівництво лікарні не давали жодних коментарів і не робили припущень стосовно того, що могло стати причиною трагедії. Всі чекали попередніх висновків експертів.

Проте до обіду стає відомо – за попередніми висновками, причиною трагедії став вибух медичного обладнання – системи, яка розподіляє кисень на апарати ШВЛ. Саме тому відбулося стрімке розповсюдження вогню (як попередньо казав пан Алексєєнко).

Очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов, який екстрено прибув до Запоріжжя, повідомив: в такій ситуації люди майже не мали шансів на порятунок. І тут ключове слово – майже.

Згідно з офіційними даними ГУ ДСНС в Запорізькій області, реанімаційне відділення, в якому спалахнула пожежа, не було обладнане протипожежною системою. Торік рятувальники перевіряли цей заклад, встановили, що є порушення, і видали відповідний припис щодо їх ліквідації. Проте, за рік нічого зроблено не було.

«Припис про це порушення був складений ще минулого року, однак адміністрація лікарні це порушення протипожежної безпеки так і не виправила», - розповіли рятувальники на нараді в облдержадміністрації.

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Щодо устаткування, яке, за попередніми даними, вибухнуло, то за словами Володимира Шинкаренка, апаратура – європейського виробництва. Такі апарати закуповувались не лише для цієї інфекційної лікарні, а й для багатьох медичних закладів регіону. Чи були відповідні гарантійні документи, хто саме закуповував для області це обладнання та хто його встановлював, має розібратись слідство.

Наразі правоохоронці відпрацьовують ряд версій виникнення загоряння у лікарні, зокрема, використання медобладнання без наявності відповідних дозволів, з порушенням встановлених правил, що призвело до витоку кисню через систему штучної вентиляції легень з подальшим його критичним накопиченням у приміщенні палати та вибухом з виникненням пожежі.

Окрім того, наразі затримано працівника медзакладу, відповідального за техногенний та протипожежний стан лікарні.

Зараз Запоріжжя у скорботі. 5 лютого оголошено День жалоби за загиблими у Запорізькій обласній інфекційній лікарні. У містян просто не вкладається в голові, як могла трапитись ця трагедія. І виникає багато питань. Зокрема: чому не було протипожежної системи? Чи могла б вона врятувати чотири життя? Та хто понесе відповідальність за смерті людей?

Звісно, питання риторичні. Влада, як завжди, запровадить перевірки усіх медичних закладів, комусь випишуть припис на ліквідацію порушень, комусь, може, й догану. Та чи врятує це українців від трагедії, яка може статися будь-де? І який регіон оплакуватиме жертв чергового хостелу, будинку для літніх, лікарні чи дитячого табору? Хто наступний?

УНІАН висловлює щирі співчуття рідним та близьким жертв цієї жахливої трагедії.

Ірина Дубченко

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