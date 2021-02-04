Загоряння виникло в одній із палат реанімаційного відділення.

Пожежа сталася на першому поверсі нового корпусу Обласної інфекційної клінічної лікарні Запоріжжя. За попередньою інформацією загоряння виникло в одній із палат реанімаційного відділення.

Читайте такожУ Запоріжжі сталася пожежа в обласній інфекційній лікарні: є загибліПро це повідомляється на сайті ДСНС в Запорізькій області. Зокрема, в повідомленні зазначається, що 3 лютого о 23:25 до Службу порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у КНП «Обласна інфекційна клінічна лікарня» на бул. Гвардійському у Запоріжжі.

"Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на першому поверсі нового корпусу сталася пожежа. За попередньою інформацією загоряння виникло в одній із палат реанімаційного відділення", - йдеться в повідомленні.

Ліквідацію пожежі рятувальники проводили одночасно у двох напрямках: порятунок людей та гасіння пожежі на площі 20 кв.м. Безпосередньо в в осередку небезпеки перебували 12 осіб.

"Під час пошуково-рятувальних робіт вогнеборці виявили тіла 4 людей, з яких - один медичний працівник. Бійці ДСНС врятували з осередку небезпеки 8 осіб, яких транспортували в інші лікарні", - зазначили в ДСНС.

О 00:09 рятувальники локалізували пожежу, а о 00:19 – ліквідували.

Медиками на території лікарні організовано окремий пост дезінфекції, де особовий склад проходив обробку.

На місці працювали оперативні групи на чолі з керівниками обласних Прокуратури, СБУ, ГУ Нацполіції та ГУ ДСНС. Від ГУ ДСНС залучалося 16 одиниць техніки, 60 рятувальників.

В даний час причина пожежі встановлюється. За фактом події поліцією ведеться розслідування.

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Автор: Ірина Погоріла