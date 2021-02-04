Однією з жертв трагічної пожежі в обласній інфекційній лікарні Запоріжжя стала 26-річна Ольга Гліва – лікар-анестезіолог, яка лише минулого року закінчила інтернатуру.
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Про це повідомляється на сайті Запорізького державного медуніверситету, в якому навчалась дівчина.
«Медицина була її покликанням: Ольга Сергіївна з відзнакою закінчила Запорізький державний медичний університет, блискуче навчалася в інтернатурі, яку закінчила у 2020 році. Попереду було ціле життя, яке молода лікар-анестезіолог планувала присвятити порятунку пацієнтів. Ольга Сергіївна сповна виконала свою місію на цій Землі - до останньої своєї хвилини намагалася рятувати життя своїх пацієнтів», - йдеться в повідомленні.
Колектив навчального закладу висловив співчуття рідним і близьким загиблих.
Колеги Ольги розповідають, що вона була розумною, сильною та життєрадісною дівчиною. Закінчила університет з відзнакою, володіла німецькою мовою.
Після початку пандемії працювала у реанімації з важкими хворими, віддавала роботі усю себе. Іноді – відпрацьовувала декілька діб поспіль без перепочинку.
Лікар перехворіла коронавірусом, а після цього - ще раз на вірусну інфекцію, ускладнену пневмонією. Попри це, одразу по одужанню вона верталася у стрій.
В ніч трагічної пожежі Ольга чергувала у реанімації, загинула, коли евакуювала пацієнтів.
Колеги загиблої організували збір коштів, аби підтримати її близьких.
Пожежа в лікарні в Запоріжжі
- В ніч на 4 лютого на першому поверсі нового корпусу Обласної інфекційної клінічної лікарні Запоріжжя сталась пожежа.
- За попередньою інформацією загоряння виникло в одній із палат реанімаційного відділення.
- Рятувальники виявили тіла 4 людей, з яких - один медичний працівник.
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