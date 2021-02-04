У Запорізькій області 5 лютого оголошено днем жалоби за чотирма загиблими внаслідок пожежі в обласній інфекційній лікарні.
Про це повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької облдержадміністрації.
«Розпорядженням голови ОДА Олександра Старуха 5 лютого в області оголошено днем жалоби в пам’ять про трьох пацієнтів та лікаря, які трагічно загинули під час пожежі в обласній інфекційній лікарні», - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що на території області буде приспущено Державні прапори України на будинках органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, скасовано всі розважальні заходи, внесено зміни до програми теле- та радіомовлення.
Пожежа в лікарні у Запоріжжі: що відомо
- У ніч на 4 лютого у Запоріжжі в одній із палат-боксів реанімаційного відділення обласної інфекційної лікарні, де проходять лікування хворі на COVID-19, сталася пожежа.
- Внаслідок пожежі загинули троє пацієнтів та лікар, ще двоє постраждали.
- Поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.
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