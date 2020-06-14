Українське законодавство, хоч і чітко визначає питання самозахисту, насправді ці норми не працюють / скріншот

Право не бути вбитим. Чому в Україні можна "сісти" за самооборону

С.Ясинський, С.Осадчук, О.Кузнєцова
19:30, 14 червня 2020
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Попри те, що українське законодавство досить чітко визначає, у яких випадках громадянин може захищатися від нападників, як завгодно, навіть використовуючи зброю чи інші предмети, та не нести за це жодної відповідальності, насправді ці норми не працюють. І доказ цьому - не тільки гучна справа Сергія Стерненка.

Українське законодавство, хоч і чітко визначає питання самозахисту, насправді ці норми не працюють / скріншот

Вбивча самооборона

Життя Сергія Панкратова з Ізмаїла зламалося за 40 секунд. Приблизно стільки тривала бійка в придорожньому кафе восени 2015 року. Нападників було 15, в них в руках - залізні кийки, ножі і пістолети.

Сергій Панкратов дивом пережив напад на себе п’ятнадцятьох осіб / скріншот

«Коли на тебе нападають 15 осіб, ти захищаєшся… Вони стріляють, ріжуть, вбивають. Після пострілу в голову я вже нічого не міг… Насправді це дуже страшно», - розповідає він ТСН.Тиждень.

Те, як чоловіка збивають з ніг, штрикають ножами та стріляють в голову, потрапило на відео. Хоча Сергій не пам’ятає, що сталося після пострілу, на відео видно, що чоловік діяв, як то кажуть, на інстинктах. Схопив з підлоги пістолет, який випав в одного з тих, хто його різав. Почав стріляти в бік банди. Потім виявилося, що смертельно поранив двох…

А потім Сергія забрали з лікарні поліцейські. І… посадили в СІЗО на три з половиною роки. Ніби-то підозрюючи в умисному вбивстві двох і більше осіб. Про нападників та напад на Панкратова правоохоронці просто «забули».

«Більш зухвалої справи я не зустрічав, - розповідає адвокат Сергія. – Я працював десять років суддею і двадцять п’ять адвокатом. У радянські часи сам ухвалював виправдувальні вироки по самообороні. Але такої очевидної справи, коли на відео, на чотирьох камерах зафіксовано всі дії п’ятнадцяти нападників!...».

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Як Сергія Панкратова збивають з ніг, штрикають ножами та стріляють в голову, а він обороняється, як може, потрапило на відео камер спостереження / скріншот

Ба більше! За його словами, всі нападники були встановлені правоохоронцями протягом першого місяця: «Їх дані, місцезнаходження, телефони. Але вони досі проходять як «невстановлені особи». А Панкратова 3,5 роки тримали під вартою».

З моменту нападу на Сергія Панкратова минуло п’ять років. Чоловік вже не в СІЗО, але все ще під слідством. І страшна стаття продовжує руйнувати його життя.

«Поки я ходжу по судах, ні влаштуватися на роботу, ні виїхати… І як воно буде далі, я собі навіть не уявляю», - розповідає Сергій.

Інший герой ТСН.Тиждень – Антон Фарб – тренер бойових мистецтв. Зараз він вчить студентів, як захищатися від нападника з ножем.

Антон Фарб відбився від трьох нападників, але сам став… нападником / скріншот

«Найбільше людей вбивають за допомогою ножа. Другим йде – вгадайте – сокира! Свого часу, в 70-ті роки, в Америці провели експеримент та вивели правило двадцяти одного фута. Якщо у противника ніж у руці, а у поліцейського пістолет у кобурі, то на відстані у 21 фут людина устигає здолати цю дистанцію і зарізати», - розповідає він.

Демонструючи, як психологічно і фізично важко дістати та відкрити ніж, коли тебе намагаються вбити кілька людей, Антон ніби розказує власну історію.

Демонструючи, як психологічно і фізично важко дістати та відкрити ніж, коли тебе намагаються вбити кілька людей, Антон ніби розказує власну історію / скріншот

«Як я до цього не готувався, не думав, що можуть напасти, я не очікував. Розгубився», - згадує він страшні події.

Навесні 2017 року в центрі Житомира на Антона напали троє. Хотіли помститися за банальну сварку в маршрутці - через відчинений люк.

«Наздогнали ззаду. Схопили за рюкзак та почали бити. Я відмахувався. Збиваю нападника з ніг, але розумію, що їх ще двоє. Я дістаю ніж та починаю відмахуватись. Наніс поранення одному по шиї та іншому по руці. Я собі уявляю, що можуть зробити три здорових чоловіки з одним. Як далеко вони б зайшли, я не знаю. Краще не розраховувати на те, що ви відбудетеся кількома синцями. Потрібно припускати найгірше. Найчастіше саме такі дурні побутові конфлікти закінчуються вбивством», - розповідає Антон.

Антон Фарб – тренований чоловік, тож зупинив нападників / скріншот

Врешті, тренований чоловік зупинив нападників, сів у таксі та поїхав геть. А за кілька годин його з дому забрала поліція. Звинувачення – замах на умисне вбивство двох і більше осіб. І тут допомогли лише розголос та адвокат.

Захист Антона спромігся довести, що це не він нападав, а на нього самого напали ззаду. Сутичка потрапила на записи камер спостереження / скріншот

«Потерпілі прийшли порізані, їх допитали, встановлювали і справа могла зовсім по іншому розгортатися. Ми пішли, зібрали всі камери, які були довкола, швидко встановили, хто були свідки події. Зібрали всі докази та за два дні принесли з клопотанням про закриття провадження. І, до честі прокурора, він виніс постанову про закриття», - розповідає адвокат Антона Віталій Коломієць.

Як не дивно, в Україні  законодавство про необхідну оборону – краще, ніж в деяких американських штатах. Якщо нападник один, захист має бути співмірним – ви можете заподіяти йому легкі чи середні ушкодження, але за важку шкоду чи смерть будете відповідати, як за перевищення меж необхідної оборони. Утім, в трьох випадках ви можете захищатися, як завгодно, використовуючи зброю чи інші предмети. І не повинні нести жодної відповідальності. Ось ці випадки:

  • Якщо нападник озброєний.
  • Якщо на вас напала група осіб.
  • Якщо хтось намагається незаконно проникнути у ваше житло.

Утім, в реальності все відбувається дещо інакше.

«Відбувся факт, комусь заподіяли тілесні або смерть, заводиться провадження і починається слідство. Слідчий працює, місяць-два збирає матеріал, два-три томи назбирав, і тут в нього стоїть питання – він встановив, що людина дійсно відбивалася від групи. Але що йому робити? Слідчий думає: «Пропрацював квартал, показника немає. Купу роботи зробив – ніхто мені ні погонів не дасть, ні премії». І людині кажуть: «Давай просто пройдемось по 118-й, отримаєш своє звільнення з випробуванням чи невеличкий штраф і справу закриємо. Для слідчого показник. А людина думає: «Ну, буде висіти рік якесь умовне»», - розповідає сумні реалії таких справ адвокат Віталій Коломієць.

В таких випадках заводять одразу два провадження – в одному потерпілим є той, хто захищався. А в іншому він же є підозрюваним в нападі на тих, від кого відбивався. Тож тут все залежить лише від рівня адвокатів та суспільного резонансу. Як у справі Сергія Стерненка.

В тюрму чи в могилу

Сергій Стерненко – одеський активіст. ТСН.Тиждень розповідав про всі три напади на нього. 

Справа Сергія Стерненка, одеського активіста, у всіх на слуху / скріншот

Востаннє - два роки тому біля власного будинку на Сергія та його дівчину Наталю напали двоє.

«В якийсь момент я виставив ліву руку вперед і відчув, що мені її порізали. А далі я почав відмахуватися ножем», - говорить він.

На Сергій та його дівчину Наталю напали двоє. Сергія було поранено в руку, але він, захищаючись, смертельно поранив одного з нападників / скріншот

Сергій захищався від двох озброєних найманців і смертельно поранив одного з них. За законом, його дії мають бути виправдані. Але вороги Стерненка надто впливові.

«Це явно був не збіг обставин. За чотири місяці - три напади біля мого будинку. Це явно говорить про замовний характер», - каже Сергій.

Два роки після останнього нападу він ходить з охороною. І відстоює власне право – не сісти за вбивство.

«Однозначно, моє життя змінилося. Дуже сильно змінилося. Тому що я відбивався від нападів, а зараз я відбиваюся від української каральної системи, яка хоче мене запроторити за грати за те, що я відбивався від нападів. Але людям варто розуміти, що з в’язниці можна знайти вихід, а от з могили ти вихід не знайдеш», - розповідає Стерненко.

Варто розуміти, що з в’язниці можна знайти вихід, а от з могили виходу не знайдеш, каже Сергій / скріншот

Фактично напад на Сергія не цікавить нікого, крім його самого. Адже нападників на нього підозрюють лише в хуліганстві.

Стерненко розповідає, що у справі зібрано величезний масив доказів, який дозволяв би повідомити про підозру кільком особам, крім організаторів: «Там є підстави для того, щоб це робити. Але ці рішення не приймаються. І робити це можна лише з високих кабінетів СБУ та Офісу генерального прокурора».

Цього тижня Сергія викликали в Службу безпеки, щоб повідомити про підозру.

Цього тижня Сергія викликали в Службу безпеки, щоб повідомити про підозру / скріншот

Та справа Стерненка – це вже не кримінальне розслідування. Це корупція, піар і політичний тиск. І біда в тому, що зачіпає ця ситуація інтереси всіх інших громадян - бо повністю знецінює базове право людини захищати власне життя. Державна силова машина в брутально несправедливому      нападі на окрему людину демонструє одразу купу сигналів: від безпринципності правоохоронної системи до убивства моральних законів суспільства

Звісно, коли на вас нападуть, ви все одно захищатимете своє життя - це закон природи. Однак, коли ви побачите, як поряд з вами, наприклад, ґвалтують жінку чи вбивають дідуся, розумніше буде втекти. Наразі Сергія захищають не лише адвокати. На його боці – кожен, хто ще вірить у власну гідність і право людини не бути вбитими.

Станіслав Ясинський, Сергій Осадчук, Олена Кузнєцова

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