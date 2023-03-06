"Викладачі" заявили, що українські школярі не знають елементарного.

Велика частина вчителів у тимчасово окупованому Мелітополі відмовилися працювати з російськими загарбниками. Замість українських фахівців росіяни завезли "викладачів" з Дагестану.

Російські пропагандисти зняли черговий сюжет з фейками про Україну. Так, "споконвічно російські вчителі" з Дагестану ламаною російською мовою розповідають, що діти в Запорізькій області говорять виключно українською мовою.

При цьому "педагоги" скаржаться, що шкільна програма не розрахована на російськомовних дітей, а українські школярі нібито не знають елементарного.

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"Вони в 11 класі не знають того, що належить знати в шостому. Наприклад, скільки на планеті материків. Також вони переконані, що саме їхні предки вирили Чорне море", – заявив "учитель географії" Абубакар Мірзабулаєв.

Крім того, жінка в хіджабі заявила, що для школярів "російська мова як іноземна, прямо на рівні англійської".

Також нові "вчителі" повідомили, що дітям в українських школах ставили оцінки нібито в залежності від того, як школярі знали українську мову.

Ситуація в Мелітополі - що відомо

Окупант завозять в місто російських лікарів і вчителів, яких заселяють у студентські гуртожитки.

При цьому в Мелітополі час від часу звучать вибухи. За рік окупації "бавовна" прилітав на базу росіян з десяток разів.

5 березня мер міста Іван Федоров повідомив про нову "бавовну". Ймовірно, знищено дві бази окупантів.

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