За словами мера, після цього тижня понад 100 окупантів з Мелітополя повернуться "в чорних пакетах".

В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунало два вибухи. Ймовірно, знищено дві бази окупантів.

"За попередньою інформацією, два вечірні вибухи на тимчасово захопленій Мелітопольщині відмінусували одразу дві військові бази окупантів", - повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в своєму Telegram-каналі.

Мер додав, що треба чекати на підтвердження від Генштабу ЗСУ.

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За словами Федорова, "пекельні вихідні" продовжуються, а за цей "пекельний тиждень" понад 100 окупантів з Мелітополя повернуться в Росію "в чорних пакетах".

Ситуація в Мелітополя - що відомо

Росіяни готуються до оборони Мелітопольського району. Загарбники будують лінії оборони, підземні міста та бункери. Але це не врятувало від вибухів на аеродомі Мелітополя. За рік окупації "бавовна" прилітала на базу росіян з десяток разів.

Крім того, загарбники ретельніше почали стежити за місцевим населенням, бо не можуть виявити українських партизан. На вулицях Мелітополя почали монтувати камери відеоспостереження.

Також до міста завозять російських лікарів та вчителів, яких заселяють до студентських гуртожитків, розташованних у Мелітополі.

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