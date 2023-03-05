Зазначається, що з регіону виїхала більшість студентів.

До тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області продовжують завозити російських лікарів та вчителів. Загарбники заселяють їх до студентських гуртожитків.

"У Мелітополі окупанти розселяють звезених лікарів та педагогів у студентських гуртожитках, поки не знайдуть їм "нічийну" квартиру. Маємо показову ситуацію з реаліями життя на тимчасово окупованих територіях. Більшість місцевих спеціалістів виїхало з регіону й окупанти мають кадровий дефіцит. Аби його заповнити, вони змушені завозити гастролерів з РФ", – повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що з регіону виїхала більшість студентів. Вони не навчаються у "псевдоуніверситетах ворога, й у порожні гуртожитки розселяють гастролера"

Відео дня

"Взагалі більшість населення виїхало ТОТ (тимчасово окупованих територій – ред.), і надалі звезених росіян заселяють в порожні помешкання українців", – наголосили в ЦНС.

Ситуація в окупованому Мелітополі

Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив, що загарбники знімають пропагандистські ролики, у яких вони начебто вони вивозять на останній блокпост жителів і депортують їх. Проте, за його словами, після зйомки російські окупанти беруть цих людей у полон.

Крім того, росіяни посилили стеження за населенням міста через неспроможність виявити українських партизан. На вулицях Мелітополя почали розвішувати камери відеоспостереження.

Раніше Іван Федоров розповідав, що окупаційні сили дозволили використовувати український звʼязок. Однак через такий крок вони ведуть прослуховування дзвінків, аби виявити проукраїнськи налаштованих громадян.

Вас також можуть зацікавити новини: