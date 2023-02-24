За словами мера, окупанти намагаються слідкувати за кожним кроком місцевих жителів.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські загарбники розвішують на стовпах камери відеоспостереження.

"Великий брат" намагається контролювати жителів в окупації: у Мелітополі рашисти розвішують на стовпах відеокамери", - повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі. Він зауважив, що вже рік мелітопольці чинять спротив окупантам.

"Не в силах знайти партизанів, орки відчайдушно намагаються слідкувати за кожним кроком жителів. Тільки за останні дні: перекрили для транспорту нижню частину міста від зайвих рухів цивільних, на вулицях через кожні 100 метрів патрулюють озброєні військові. Зупиняють людей і перевіряють документи і телефони. Тепер встановлюють по місту камери відеоспостереження", - наголосив Федоров.

Відео дня

Він додав, що загарбники так і не змогли зрозуміти, що "навіть через рік партизаном є кожен житель в окупації". "Тож будуть фільмувати, як наші люди ламають їхній недолугий "рускій мір", - написав міський мер.

Мелітополь в окупації

Як відомо, місто контролюють російські загарбники з 26 лютого. У вересні мер Іван Федоров повідомляв, що з Мелітополя виїхало більше половини жителів.

За його словами, окупанти готуються до оборони Мелітопольського району, тому будують декілька ліній оборони, підземні міста та бункери.

Також повідомлялося, що окупанти дозволили український зв’язок, щоб мати змогу прослуховувати та виявляти містян, які підтримують свою країну.

Нещодавно стало відомо, що у Мелітополі українку віддали під суд за те, що вона задонатила гроші на Збройні сили України.

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