Також мер Мелітополя повідомив про вибух в окупованому місті Пологи.

На аеродромі окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух.

"Майже щомісяця рашисти забувають, що курити на мелітопольському аеродромі вибухонебезпечно. За рік окупації "бавовна" прилітала на ворожу базу рашистів з десяток разів. Прилетіла і сьогодні", - зазначив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, вибух стався близько 13:00.

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"Через півгодини над місцем "паління" (окупантів – УНІАН) здійнявся чорний дим. Чекаємо, коли почнуть вивозити ліквідоване", - написав Федоров.

За кілька хвилин мер оприлюднив фото з чорним димом у кадрі, повідомивши, що це палає в окупованому місті Пологи Запорізької області.

"У тимчасово окупованих Пологах рашисти теж не слабо курять. Напевно, змагаються з мелітопольськими", - прокоментував Федоров.

Стуація в Маріуполі - що відомо

Російські окупанти готуються до оборони Мелітопольського району - будують декілька ліній оборони, підземні міста та бункери.

Пізніше стало відомо, що російські загарбники знімають пропагандистські ролики, начебто вони вивозять на останній блокпост жителів і депортують їх, але після зйомки беруть людей у полон.

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