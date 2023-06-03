Вороги розмістили людей з проукраїнськими настроями у підвалі в одному з окупованих міст, зазначили у Генштабі.

На тимчасово окупованій частині Херсонської області російські окупанти продовжують тиснути на українців та порушувати права людей.

Зокрема, у захопленому місті Генічеськ супротивники тримають у полоні прихильників України, йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил нашої країни, опублікованому у суботу ввечері, 3 червня.

"…в Генічеську Херсонської області у підвалах будівлі колишньої податкової інспекції примусово утримуються громадяни України з проукраїнською позицією", - зазначили у Генштабі.

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Посіпаки РФ на початку повномасштабного вторгнення окупували низку населених пунктів Херсонської області, викрадали людей, відправляли в облаштовані катівні й там з них знущалися.

Восени 2022 року українські воїни здійснили контрнаступальні дії, унаслідок яких, зокрема, було звільнено правобережжя Херсонської області. Окупанти відступили на лівобережну частину регіону.

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