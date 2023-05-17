У Росії узаконили воєнні злочини, прямо заборонені ООН.

Держдума дозволила депортувати українців із захоплених територій, чим "узаконила" воєнні злочини.

Так, сьогодні російські депутати ухвалили у другому читанні поправки до закону "Про воєнний стан", якими дозволяється примусово виселяти людей з територій, на яких введено воєнний стан. Наразі російська окупаційна влада запровадила режим воєнного стану на всіх захоплених територіях України, крім Криму.

Наприкінці квітня Володимир Путін вже підписував указ про депортацію із захоплених територій тих, хто не отримає паспорт РФ. Нова норма вводиться на рівні закону, а не указу, і передбачає більш жорсткі заходи.

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Слід зазначити, що депортація населення з окупованих територій прямо заборонена ст. 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 1949 р. Таким чином, в Росії один з воєнних злочинів введено в норму на рівні закону.

Депортація українців російськими окупантами

У травні ОБСЄ опублікувала доповідь, в якій підтвердила факт цілеспрямованих масових депортацій українців, влаштованих російськими окупантами. Зокрема підтверджена масова депортація дітей, що "явно порушує" права і законні інтереси українських дітей.

Наприкінці травня Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію українських дітей до Росії. Також ПАРЄ схвалила ордер на арешт Путіна, який у березні виписав Міжнародний кримінальний суд.

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