В середньому вартість проїзду збільшилася на 1-3 гривні.

Перевізники Київської області підняли тарифи на приміських маршрутах. Вартість проїзду в маршрутках зросла на 1-3 гривні.

Про це виконавчий директор Асоціації "Автоперевізники Київщини" Олексій Павленко розповів у коментарі Obozrevatel.

Рішення підняти тарифи на перевезення пасажирів прийняли ще влітку в очікуванні нового локдауну. За словами Павленка, вартість проїзду у вересні підняли на 3 гривні. В цілому подорожчання склало до 20%.

Як приклад він навів вартість проїзду з Крюківщини до Києва. На цьому маршруті вартість проїзду становила 15 гривень, а тепер 18.

Читайте такожНизку київських маршруток перевірили інспектори: один водій просто втік"За великим рахунком, нічого страшного не сталося. Подорожчання було віялове. В одному районі на 3 грн, в одному на 1 грн, десь на 20% від вартості. Це не була монопольна змова. Ми входимо в зиму з новими тарифами та відповідно до нової вартості проїзду", - пояснив Павленко.

При цьому він вказав, що зазвичай тариф переглядають один раз під кінець року, але в цьому році перегляд відбувся раніше, тому що очікується локдаун. Крім того, Павленко запевнив, що нового збільшення вартості проїзду до кінця року не буде, якщо не буде непередбачених обставин, наприклад, різкої девальвації гривні.

Новий перегляд вартість проїзду в передмісті Києва запланований на жовтень 2022 року.

Подорожчання проїзду в Україні

В кінці квітня у Києві в ряді маршруток проїзд подорожчав до 10 гривень. До подорожчання вартість проїзду становила 8 гривень.

Слідом за Києвом вартість проїзду в маршрутках підняли й в Одесі. Тут вартість підскочила з 15 вересня на 3 гривні - з 7 до 10 гривень.

22 вересня стало відомо, що у Тернополі з 1 жовтня тарифи на проїзд у громадському транспорті зростуть в середньому на 50% – до 8-10 гривень залежно від способу розрахунку.

Автор: Анастасія Горбачова