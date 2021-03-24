Вартість проїзду зросте з 8 до 10 гривень.

Вже цієї суботи, 27 березня, у Києві подорожчає проїзд у приватних маршрутках.

Про це повідомляє "Сьогодні" з посиланням на "Асоціацію перевізників Києва та Київської області".

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Як пише видання, киянам доведеться платити на дві гривні більше. Вартість проїзду зросте з 8 до 10 гривень.

"Вже цієї суботи приблизно 30-40% київських маршруток піднімуть вартість проїзду. Ті, хто возив пасажирів по 8 гривень, поставлять цінники - 10 гривень", - розповів Ігор Моїсеєнко, голова "Асоціації перевізників Києва та Київської області".

Причиною подорожчання проїзду перевізники називають локдаун.

Локдаун в Києві

Місто Київ та Одеська область, з 23 березня знаходяться в "червоній" зоні карантину.

"Червона" зона передбачає ряд обмежень на території, яка підпадає під її дію.

Напередодні Кабмін дозволив місцевій владі встановлювати обмеження на роботу транспорту в "червоних" регіонах. У Києві вже вирішили, що транспорт зупиняти не будуть, проте він працюватиме з низкою обмежень.

23 березня 2021 року з'явилася інформація про те, що в Києві можуть повернути проїзд у транспорті за спецперепустками.

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Автор: Олена Коваленко