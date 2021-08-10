У Чернівецькій області водій пасажирського автобуса за маршрутом Горбівці – Глибока відмовився безплатно перевозити бійця Об’єднаних сил. В результаті водій влаштував суперечку з пасажирами, які стали на захист хлопця.
Як розповіла у Facebook сестра загиблого учасника АТО Корнелія Василаш, у той день вона їхала в тому ж автобусі. За її словами, у селі Стерче у транспорт зайшов учасник бойових дій Ігор Бажан, який у 20 років пішов на фронт захищати Україну. Однак водій вигнав бійця, бо, за його словами, у салоні вже був пасажир, який мав право на пільговий проїзд – людина з інвалідністю.
Жінка заступилася за бійця і попросила водія відчинити двері та впустити хлопця. Інша пасажирка заплатила за проїзд бійця (18 гривень), бо інакше водій везти того не хотів.
"Цей день я запам'ятаю надовго. Ніколи не могла подумати, що людська совість коштує аж 18 гривень", – написала очевидиця інциденту у Facebook.
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Коли жінка зробила зауваження водієві, нагадавши, що держава гарантує безплатний проїзд для УБД, то почула у відповідь: "Я його туди не посилав".
За свою позицію щодо бійця Корнелію Василаш і сама "поплатилася": у результаті сварки водій почав виганяти й і її, щоб "більше її ноги не було в цьому автобусі".
У коментарях до посту у Facebook користувачі засудили поведінку водія, який учинив у розріз із вимогами закону про статус ветеранів війни та гарантії їхнього соціального захисту.
Водій у результаті навіть скасував наступний рейс до села того ж дня.
Нагадаємо, в Одеській області трапився схожий скандал із водієм маршрутки та ветераном. Тамтешній водій, утім, після інциденту трошки "позеленів".