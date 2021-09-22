Також запроваджується виключно безготівкова форма оплати за проїзд.

У Тернополі з 1 жовтня тарифи на проїзд у громадському транспорті зростуть в середньому на 50% – до 8-10 грн залежно від способу розрахунку.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне рішення сьогодні ухвалив міськвиконком.

Ним обумовлено, що тарифи будуть однакові як в маршрутках, так і в тролейбусах.

При розрахунку за проїзд у тролейбусі, комунальному автобусі або маршрутному таксі "Соціальною картою тернополянина" тариф на проїзд становитиме 8 грн, для пасажирів, які здійснюватимуть оплату за проїзд у міському громадському транспорті неперсоніфікованим електронним квитком (так званим проїзним квитком) – 9 грн. У разі розрахунку безконтактною банківською картою, пристроєм з функцією NFC або разовим проїзним квитком, вартість проїзду у громадському транспорті Тернополя становитиме 10 грн.

Читайте такожБійка за квиток: у Львові контролери влаштували штурханину у трамваї (відео)Рішенням виконкому також обумовлено запровадженням з 1 жовтня виключно безготівкової форми оплати за проїзд у громадському транспорті міста. Тобто оплатити проїзд можна буде лише безконтактною банківською картою, пристроєм з функцією NFC, "Соціальною картою тернополянина", неперсоніфікованим електронним квитком або разовим проїзним квитком.

"Робиться це для повного вилучення готівкових розрахунків за проїзд у транспорті, забезпечення прозорості та відкритості під час здійснення перевезень пасажирів перевізниками", – пояснили в міськраді.

Одноразові квитки, як повідомили в прес-службі мерії, можна буде придбати через 113 терміналів EasyPay, розташованих у різних районах міста. Наразі термінали тестують щодо видачі одноразового проїзного квитка.

Скільки наразі коштує проїзд у міському транспорті Тернополя

Востаннє тарифи на проїзд у громадському транспорті у Тернополі підвищували у листопаді 2018 року.

Наразі вартість проїзду для пасажирів, які мають "Карту тернополянина" чи неперсоніфікований проїзний квиток тривалого користування у тролейбусах становить 5 грн, при розрахунку банківською карткою – 6 грн, готівкою – 8 грн. У маршрутках відповідно – 6, 7 та 9 грн.

Автор: Григорій Бондар