В обласному центрі проїзд у маршрутних таксі відчутно подорожчає вже наступного тижня.

В Одесі скоро вартість проїзду в маршрутках серйозно зросте. Подорожчання проїзду заплановано з середи, 15 вересня.

З середини вересня проїхатися в одеських маршрутках можна буде за 10 гривень, повідомляє 048.ua, посилаючись на відомості мерії обласного центру.

"...перевізники надали розрахунки, які обумовлюють необхідність підвищення ціни на проїзд", – повідомила спікер міськради Наталія Мальцева.

Вартість проїзду в маршрутках Одеси станом на вівторок, 7 вересня, становить 7 грн.

У населених пунктах України різна вартість проїзду в транспорті. Зокрема, наприкінці квітня у Києві у низці маршруток проїзд подорожчав до 10 грн. До подорожчання вартість проїзду становила 8 грн.

Більш серйозне подорожчання вартості проїзду в столиці відбулося в липні 2018 року. У наземному громадському транспорті проїзд з 4 грн подорожчав до 8 грн, а вартість однієї поїздки в метро підвищилася з 5 до 8 грн. Поки поїздка в метро так і коштує.

У комунальному підприємстві "Київський метрополітен" підрахували, що у 2021 році собівартість поїздки становить 20 грн 5 копійок.

Вас можуть зацікавити такі новини:

Автор: Екатерина Присяжнюк