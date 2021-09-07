В Одесі скоро вартість проїзду в маршрутках серйозно зросте. Подорожчання проїзду заплановано з середи, 15 вересня.
З середини вересня проїхатися в одеських маршрутках можна буде за 10 гривень, повідомляє 048.ua, посилаючись на відомості мерії обласного центру.
"...перевізники надали розрахунки, які обумовлюють необхідність підвищення ціни на проїзд", – повідомила спікер міськради Наталія Мальцева.
Вартість проїзду в маршрутках Одеси станом на вівторок, 7 вересня, становить 7 грн.
У населених пунктах України різна вартість проїзду в транспорті. Зокрема, наприкінці квітня у Києві у низці маршруток проїзд подорожчав до 10 грн. До подорожчання вартість проїзду становила 8 грн.
Більш серйозне подорожчання вартості проїзду в столиці відбулося в липні 2018 року. У наземному громадському транспорті проїзд з 4 грн подорожчав до 8 грн, а вартість однієї поїздки в метро підвищилася з 5 до 8 грн. Поки поїздка в метро так і коштує.
У комунальному підприємстві "Київський метрополітен" підрахували, що у 2021 році собівартість поїздки становить 20 грн 5 копійок.