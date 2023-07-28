Так, спільники створювали політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту, а про виконану роботу обвинувачені звітували своєму куратору з ФСБ РФ.

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно українського блогера та екс-очільника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

Як повідомив Офіс генерального прокурора, їм інкриміновано державну зраду, вчинену за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачені здійснювали підривну діяльність проти України на виконання завдань ФСБ РФ. Зазначається, що з 2018 року колишній правоохоронець, перебуваючи в тимчасово окупованому Криму, співпрацював зі співробітником російської спецслужби.

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"Він надавав куратору інформацію про українських політиків, керівників підприємств паливно-енергетичної галузі, власників інтернет-ресурсів, які могли бути використані проти України. Для цього користувався особистими зв’язками та відомостями з попередніх місць роботи. Інший обвинувачений – керівник забороненої в Україні проросійської політичної партії та власник однойменного Youtube-каналу. Із 2019 року він фактично проживає на території Королівства Іспанія. Звідти організовує піар-акції проросійської спрямованості, створює й поширює політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту. Екс-керівник обласної поліції до співпраці з ФСБ РФ залучив проросійського блогера. Той погодився на пропозицію виконувати завдання спецслужби", - йдеться у повідомленні.

В ОГП поінформували, що спільники створювали політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту, а про виконану роботу обвинувачені звітували своєму куратору з ФСБ РФ.

Держзрада Шарія - що відомо

Як повідомляв УНІАН, на початку 2021 року СБУ оголосила проросійському блогеру Шарію, який живе в Іспанії, про підозру в держзраді та в порушенні рівноправності громадян. За даними слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері та діяв на замовлення іноземних структур.

У серпні 2021 року РНБО запровадила санкції проти подружжя Ольги та Анатолія Шарія і тещі блогера Алли Бондаренко.

У травні минулого року його затримали в Іспанії, однак вже наступного дня відпустили під підписку про невиїзд.

6 липня Шарію повідомили підозру про державну зраду, скоєну в умовах воєнного стану. Зокрема, правоохоронцями було викрито нові факти інформаційно-підривної діяльності Шарія, які він виконував за завдання російських спецслужб.

Пропагандист брав участь у підготовці і поширенні постановочних відеороликів, де рашисти допитують українських полонених. Шарій особисто підказував ФСБ як правильно знімати допит і які запитання ставити військовополоненим. А вже після зйомок монтував відео, вирізаючи із нього "невигідні" для РФ моменти.

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