Рада схвалила обмежувальні заходи проти компанії, яка володіє медійними ресурсами Гужви.

Рада національної безпеки та оборони України запровадила санкції проти головного редактора "Страни" Ігоря Гужви та подружжя Ольги та Анатолія Шаріїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.

"Ми запропонували санкції відносно пана Ігоря Гужви та безпосередньо до афільованих з ним юридичних осіб. У даному списку ще дві особи, які безпосередньо афільовані з Ігорем Анатолійовичем і займаються протиправною діяльністю на території нашої країни", - зазначив він.

Крім того, РНБО запровадила санкції проти Алли Бондаренко, Ольги та Олексія Шаріїв.

Читайте такожРНБО запровадила санкції проти нардепа Деркача"Те, що стосується безпосередньо пана Гужви, то це ще Сонцева Галина Володимирівна, Лукашина Любов Юріївна, товариство з обмеженою відповідальністю "Ласмак", яке володіє медійними ресурсами пана Гужви, ТОВ "Маджері", ТОВ "Смарт медіамережа", - розповів Данілов.

За його словами, стосовно цих фізичних та юридичних осіб введений повний пакет санкцій.

Ольга Шарій та її чоловік у Telegram вже відреагували на запровадження санкцій. Ольга Шарій стверджувала, що санкції - "це незаконна спроба боротьби з ними".

Анатолій Шарій розмістив відеокоментар.

"...проти мене ввели санкції, але не тільки проти мене, а й проти моїх родичів. Значить ми починаємо боротися з твоїми родичами (можливо, Шарій натякнув на родичів президента Володимира Зеленського - Ред.)", - сказав він.

Гужва на своїй сторінці в Facebook назвав санкції "беззаконним рішенням".

Автори: Антоніна Доломанжи, Екатерина Присяжнюк