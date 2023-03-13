У МЗС зазначили, що звинувачення в підготовці Україною держперевороту в Грузії не мають нічого спільного з реальністю.

Недружні заяви прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі говорять про те, що грузинська влада шукає ворога не там, де слід. Про заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Він зазначив, що за останні кілька днів прем'єр-міністр і керівництво парламенту Грузії зробили ряд недружніх заяв на адресу України.

"Майже дослівно повторюючи тези російської пропаганди, представники грузинської влади звинуватили Україну в підготовці державного перевороту в Грузії, втягуванні її у війну з Росією, надсиланні сил для розпалювання громадянської війни", – нагадав спікер.

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"Ми категорично відкидаємо подібні інсинуації, які не мають нічого спільного із реальністю. Не там шукає ворога грузинська влада", - підкреслив Ніколенко.

Водночас, спікер висловив переконання, що заяви грузинських політиків не зможуть зіпсувати дружні стосунки між українцями та грузинами.

"Ми високо цінуємо підтримку грузинів у той час, коли українці борються за свою незалежність. Зі свого боку, Україна була і залишатиметься другом грузинського народу, якому бажаємо не зупинятися в розбудові європейського майбутнього", – сказав Ніколенко.

Протести в Грузії і заяви влади

Минулого тижня в столиці Грузії відбулися масові акції протесту. Люди вимагали від влади не ухвалювати закон про "іноагентів", який розглядався в грузинському парламенті.

Враховуючи величезний масштаб вуличних протестів, парламент Грузії вирішив не ухвалювати скандальний закон, і ситуація на вулицях швидко заспокоїлася.

В ході вуличних акцій в Тбілісі можна було помітити українські прапори, також грузини співали український гімн. Президент України Володимир Зеленський відреагував на це і подякував протестувальникам за підтримку українців. Крім того, ряд українських політиків відкрито виступили на підтримку протестувальників.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі, коментуючи всі події минулого тижня, звинуватив українське керівництво у втручанні у внутрішні справи його країни.

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