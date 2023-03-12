Гарібашвілі розкритикував президента Зеленського та інших українських політиків.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі звинуватив українське керівництво у втручанні у внутрішні справи країни. Цю заяву він зробив в ефірі каналу Imedi, коментуючи акції протесту, що відбулися на цьому тижні в Тбілісі.

Так, грузинський прем'єр обурився тим, що президент України Володимир Зеленський публічно підтримав мітингувальників перед парламентом Грузії в той час, коли в самій Україні "складна ситуація" і "очікується ескалація".

"Коли людина, яка воює, виходить і відповідає на деструктивну акцію, яку проводять кілька тисяч людей тут, в Грузії, це прямий доказ того, що ця людина залучена, мотивована, щоб тут щось сталося. Вийшов Кличко, вийшов Фейгін, вийшли якісь невідомі люди, українські політики, Арахамія і якісь брудні невдахи, які кажуть, що потрібні зміни, переворот, що є прямим втручанням [у внутрішні справи Грузії]", - заявив Гарібашвілі.

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Акції протесту в Грузії

На тижні, що минає, грузинську столицю охопили масові акції народного протесту. Люди обурилися планами влади ухвалити закон про "іноагентів" за прикладом того, який вже діє в Росії і є інструментом придушення інакомислячих.

Учасників протесту підтримала президент Грузії Саломе Зурабішвілі, яка знаходиться в опозиції до чинного уряду і парламентської більшості. Відреагував на грузинські протести і президент України Володимир Зеленський.

"Хочу подякувати всім, хто в ці дні на площах і вулицях Грузії тримав українські прапори. Хочу подякувати за наш національний гімн, який звучав у Тбілісі. Це повага до України, і я хочу висловити щиру повагу до Грузії", - сказав він.

Оцінивши величезний масштаб народного невдоволення, парламент Грузії у другому читанні "провалив" закон про іноагентів, що дозволило швидко нормалізувати ситуацію на вулицях Тбілісі.

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