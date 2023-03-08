Зеленський наголосив, що "немає такого українця, який не бажав би успіху нашій дружній Грузії".

Президент Володимир Зеленський подякував грузинським протестувальникам за підтримку України, заявив він у вечірньому відеозверненні.

Глава держави зауважив, що грузини розгортають на мітингах українські прапори і вмикають український гімн.

"Хочу подякувати всім, хто цими днями на площах і вулицях Грузії тримав українські прапори. Хочу подякувати за наш національний гімн, який лунав у Тбілісі. Це повага до України, і я хочу висловити щиру повагу до Грузії", - сказав він.

Відео дня

Зеленський наголосив, що "немає такого українця, який не бажав би успіху нашій дружній Грузії. Демократичного успіху. Європейського успіху": "Ми хочемо бути в Євросоюзі – і будемо. Ми хочемо, щоб Грузія була в Євросоюзі, і я впевнений: буде. Ми хочемо, щоб Молдова була в Євросоюзі, і я впевнений: буде. На це заслуговують усі вільні народи Європи".

Протести в Грузії 8 березня – мітингувальники штурмують парламент

Протести в Грузії тривають вже другий день. Громадяни вимагають відкликання законопроекту про "іноземних агентів", яким обмежуватиметься робота ЗМІ.

Такий самий закон діє у Росії, тому дії політиків розцінюються як такі, що ініційовані кремлівською владою.

Разом з цим президентка країни Саломе Зурабішвілі ще 7 березня пообіцяла мітингувальникам, що ветує законопроект. Однак сам проект був ухвалений у першому читанні.

Під час сьогоднішніх протестів грузини штурмують парламент, а силовики за допомогою сльозогінного газу і світлошумових гранат намагаються відтягнути натовп з коктейлями Молотова і камінням від урядової зони.

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