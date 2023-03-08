Президент Володимир Зеленський подякував грузинським протестувальникам за підтримку України, заявив він у вечірньому відеозверненні.
Глава держави зауважив, що грузини розгортають на мітингах українські прапори і вмикають український гімн.
"Хочу подякувати всім, хто цими днями на площах і вулицях Грузії тримав українські прапори. Хочу подякувати за наш національний гімн, який лунав у Тбілісі. Це повага до України, і я хочу висловити щиру повагу до Грузії", - сказав він.
Зеленський наголосив, що "немає такого українця, який не бажав би успіху нашій дружній Грузії. Демократичного успіху. Європейського успіху": "Ми хочемо бути в Євросоюзі – і будемо. Ми хочемо, щоб Грузія була в Євросоюзі, і я впевнений: буде. Ми хочемо, щоб Молдова була в Євросоюзі, і я впевнений: буде. На це заслуговують усі вільні народи Європи".
Протести в Грузії 8 березня – мітингувальники штурмують парламент
Протести в Грузії тривають вже другий день. Громадяни вимагають відкликання законопроекту про "іноземних агентів", яким обмежуватиметься робота ЗМІ.
Такий самий закон діє у Росії, тому дії політиків розцінюються як такі, що ініційовані кремлівською владою.
Разом з цим президентка країни Саломе Зурабішвілі ще 7 березня пообіцяла мітингувальникам, що ветує законопроект. Однак сам проект був ухвалений у першому читанні.
Під час сьогоднішніх протестів грузини штурмують парламент, а силовики за допомогою сльозогінного газу і світлошумових гранат намагаються відтягнути натовп з коктейлями Молотова і камінням від урядової зони.