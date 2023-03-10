"За" проголосував тільки один депутат.

У Грузії після масових мітингів вирішилася доля закону про "іноземних агентів". Парламент держави відхилив його у другому читанні. "Проти" проголосували більшість депутатів.

Такою інформацією поділилася грузинська служба Радіо Свобода. Повідомляється, що у другому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" підтримав тільки один депутат. Голоси "проти" віддали 35 законодавців. Таким чином закон відхилили. Під час засідання депутати від опозиції розгорнули прапори Євросоюзу і Грузії спочатку поруч зі столами, а потім — біля трибуни.

Протести в Грузії: основна інформація

Парламентська більшість партії "Грузинська мрія" 7 березня ухвалила в першому слуханні законопроект, який оголошує частину ЗМІ та неурядових організацій "агентами іноземного впливу". Схожий закон діє в Росії.

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На цьому тлі в країні почалися масові протести. Тисячі людей вийшли на вулиці Тбілісі, а опозиційні депутати підтримали мітинги. Щоб розігнати протестувальників, силовики застосували сльозогінний газ і водомети. Зокрема, правоохоронці задіяли ці засоби при спробі відігнати грузинів від будівлі парламенту.

Мітингувальники висунули ультиматум до влади. Вони зажадали скасувати прийняття "російського закону" і звільнити всіх людей, яких затримали на першій акції протесту.

Парламентська більшість на чолі з депутатами "Грузинської мрії" 9 березня заявила, що відкликала скандальний законопроєкт. Однак в цей же день протести продовжилися.

Люди спочатку вимагали відпустити затриманих. Грузинські силовики у відповідь заявили, що звільнили 132 осіб, яких схопили під час акцій протесту 7 і 8 березня. А потім депутати від опозиції виступили за відставку проросійського уряду і проведення дострокових виборів. За даними ЗМІ, люди підтримали цю заяву схвальними вигуками.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян пригрозила Грузії ракетним ударом на тлі протестів.

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