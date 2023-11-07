При цьому там висловили свою думку щодо мови, якою говорять захисники.

У Національному університеті "Львівська політехніка" прокоментували скандальне висловлювання викладачки кафедри української мови Ірини Фаріон.

"Львівська політехніка не несе відповідальності за висловлювання працівників та студентів поза університетом", - йдеться у заяві вузу на офіційному сайті.

При цьому там висловили свою думку щодо мови, якою говорять захисники. "Кожен воїн, який боронить нашу землю і наш народ, незалежно від віросповідання чи мови спілкування, заслуговує найвищої поваги і вдячності. І це – непорушна позиція нашого університету", - наголошується у коментарі.

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При цьому студенти вузу були дещо рішучіші. Вони розмістили на стінах університету листівки із закликом звільнити Фаріон з "Львівської політехніки".

Скандальна заява Фаріон

Мовознавиця, викладачка "Львівської політехніки" та екс-депутат Верховної Ради від ВО "Свобода" Ірина Фаріон заявила, що не вважає українцями військових ЗСУ, які розмовляють російською мовою, і порадила їм називати себе "руськими". На цю заяву відреагував депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв, який ініціював звернення в СБУ.

Заява Фаріон викликала резонанс у суспільстві. Військові, діячі культури і спорту вже сказали, куди має піти мовознавиця зі своїми думками.

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